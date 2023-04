El turisme de sol i platja és molt més. Unes vacances a la Costa Brava avui poden ser sinònim de millora de la salut, de creixement personal i de cura del medi ambient.

Els empleats del càmping la Ballena Alegre s’han posat davant les càmeres per explicar en primera persona com aquest establiment emblemàtic de Sant Pere Pescador i ells mateixos treballen per transformar les estades en un nou model de vacances conscients.

El càmping ha publicat a les seves plataformes socials la història del Personal Responsable del càmping: com incorporen al seu dia a dia el repte d’aconseguir un turisme sostenible, respectuós i conscient amb la salut de les persones i amb el medi. Quina millor manera de generar consciència entre els turistes que predicar amb l’exemple?

Fa més de 20 anys que el càmping La Ballena Alegre va iniciar una aposta per la sostenibilitat, començant pel reciclatge, amb la idea de procurar unes Vacances Responsables, tant des del punt de vista dels serveis i productes, com dels proveïdors i els empleats. L’objectiu és també generar consciència entre els clients, seguint el model europeu INSIDE que promou beneficis energètics, mediambientals, econòmics i socials de proximitat. I per aquest motiu, l’establiment ha estat reconegut com al càmping més sostenible d’Europa 2022.

Personal Responsable al càmping La Ballena Alegre

La Ballena Alegre explica al llarg de cinc vídeos el dia a dia dels diferents equips i la seva implicació amb la filosofia del càmping, començant per la direcció i passant pels responsables de manteniment, d’esports, de l’alimentació, del benestar o de la diversió.

L’equip directiu, format per en Toni Castellar, l'Àlex Trias i en Lay Gainza, ens expliquen la història del càmping i com va començar a apostar per un turisme diferent, associat al món de l’esport i la celebració de campionats. Ens parlen de la seva implicació, com a màxims responsables, del canvi que ha suposat l'aposta pel medi ambient que ha valgut el guardó com a càmping més sostenible d'Europa.

Pep Subirats, responsable de l’Escola de Vela de La Ballena Alegre, explica la importància de mantenir l'entorn privilegiat de la Badia de Roses i com aquesta sensibilitat s'inculca als regatistes que venen d'arreu del món a participar en diferents campionats de vela.

La navegació a vela s’ha convertit a La Ballena Alegre en una activitat idònia per explicar les meravelles d’aquest indret del Mediterrani i generar consciència sobre els reptes que afronta i com contribuir a solucionar-los.

El cap de manteniment del càmping, l'Antonio Pérez, amb una llarga experiència com a responsable de jardineria, ens parla de com es pot mantenir la flora i la fauna del càmping respectant l'entorn, les espècies autòctones, no malbaratar aigua, compostar les restes i, tot plegat, passant pràcticament desapercebut.

La Ballena Alegre fa una important tasca per explicar als turistes quines són les peculiaritats del clima local, més calorós i sec que al nord d’Europa, i com poden ells adaptar la seva estada per contribuir a estalviar energia i aigua.

L'Albert Nenezic, cap de compres, és qui decideix els productes que els clients podran trobar al supermercat, la botiga de fruites o de vins. I ho fa tenint en compte la qualitat i la proximitat per aportar un plus a l'oferta que cada cop més té en compte conceptes com ara l'ecologia, el reciclatge i la solidaritat.

La Ballena Alegre s’acaba convertint en la porta d’entrada de molts turistes al producte alimentari local i a la dieta mediterrània.

Els moments d’oci i de lleure també són oportunitats per tenir cura de la salut, del creixement personal i del planeta. La Raquel Martínez, responsable d'animació; la Gemma Xicota, professora de Ioga; l'Anya Adamczyk, monitora del gimnàs, i en Roger Garcia, massatgista, són indispensables per mantenir en forma els clients en tots els sentits. Els veiem en acció i com els motiva la feina que fan.

Un model de turisme conscient

El càmping La Ballena Alegre va llançar la campanya de comunicació “Vacances Responsables” l’any 2021. Amb aquesta iniciativa donava a conèixer la tasca que aquest establiment du a terme des de fa vint anys en favor de la sostenibilitat. L’objectiu era generar consciència entre els clients que amb unes “Vacances Responsables” també es pot contribuir a la preservació del planeta.

La campanya “Proveïdors Responsables” de 2022 va donar protagonisme als proveïdors de La Ballena Alegre, amb els que manté una relació de guanyar-guanyar per contribuir a preservar el planeta. Són empreses locals proveïdores de fruites i verdures, carns, làctics o aigua, que es consumeixen en el supermercat i els restaurants del càmping.

Aquestes dues campanyes de comunicació tenen ara continuïtat amb les històries del personal del càmping, que ens expliquen com contribueixen a fer realitat un turisme respectuós i conscient. L’any 2024, La Ballena Alegre compartirà exemples de Clients Responsables.

A més a més, La Ballena Alegre ja treballa amb nous reptes que impliquen auditar la petjada de Co2 i que això contribueixi a fomentar les produccions responsables dels productors locals.

Aquesta vocació transformadora ha valgut a La Ballena Alegre el reconeixement com a càmping més sostenible d’Europa 2022. L’establiment acumula també guardons nacionals i internacionals com els premis ADAC i ANWB 2022, i Solar Prize i EMAS 2021 que avalen l’aposta per un nou turisme.