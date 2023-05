Què busquem quan planegem unes vacances? Quins són els nostres objectius? Ben segur que aquestes preguntes sorgeixen en algun moment o altre quan preparem les tan somiades vacances.

Viatges Eurovacances, amb una experiència al sector que supera els 35 anys, dona resposta a moltes de les preguntes que ens plantegem quan volem organitzar els nostres dies lliures. Sempre amb un acurat programa, un itinerari ben treballat, seleccionant els hotels i restaurants més adients i acompanyats d’un guia que dona un afegitó innegable a tot viatge, compten amb una programació als mesos d’estiu molt completa.

La seva oferta us portarà a destinacions properes com Bretanya i Normandia, el nord d’Alemanya i Àustria i Eslovènia on els visitants s'impregnaran de la història europea combinant la visita de ciutats amb paisatges naturals sorprenents, fins a indrets més remots com Madagascar per descobrir la seva fauna i flora endèmica o bé Alaska, a bord del vaixell híbrid de la prestigiosa i pionera companyia Hurtigruten, recorrent tota la costa occidental des de Seward fins a Vancouver.

Amb ells podreu trepitjar les impressionants muntanyes de les Dolomites, conèixer de primera mà el caràcter irlandès mentre recorreu la Ring Road a Irlanda, contemplar la grandiositat dels fiords a Noruega i la naturalesa en tota la seva esplendor a Islàndia. Els visitants quedaran sorpresos pel contrast entre modernitat i tradició a Azerbaidjan, descobriran el Patrimoni de la Humanitat que s’amaga a Albània i Macedònia i contemplaran algunes de les ruïnes maies més desconegudes i alhora impressionants a Guatemala i la bellesa paisatgística i el patrimoni cultural de les dues costes del Canadà.

Es pot consultar tota la seva programació i les dates de sortida al web o bé a qualsevol de les seves tres oficines situades a Girona (972 225 344), Barcelona (934 152 300) i Granollers (938 611 228). La idea és molt clara: "Reviu amb Eurovacances l’aventura de viatjar!".