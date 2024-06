La Bisbal proposa visitar-la i gaudir-la amb tots els sentits

La Bisbal ho té tot aquest estiu per gaudir-la amb tots els sentits. D’aquesta manera es presenta la seva campanya promocional que es basa en la ceràmica, el producte més reconegut i exportat, les activitats culturals, gastronomia i allotjament. Tot plegat es pot consultar a la seva web turística.

Patrimoni

La Bisbal és territori referent de la ceràmica. La indústria ceramista és una de les activitats econòmiques i comercials més importants del municipi. En aquest sentit, a la seva web s’explica que «la ceràmica és una part molt important de la vida de la Bisbal i una de les activitats que dóna vida a la localitat i n’acoloreix els seus carrers. No és estrany doncs, que el paisatge de la Bisbal d’Empordà, es caracteritzi per les esveltes siluetes d’antigues xemeneies industrials i per una àrea comercial vinculada als diferents productes ceràmics...».

La Bisbal reuneix molts més atractius per a ser visitada. Tota l’oferta de propostes i activitats la podem trobar a la seva web. Per exemple, ens presenten «una àmplia oferta cultural i de serveis que ens permeten gaudir de la ciutat tot visitant els diferents punts d’interès dels quals disposa: artesania, comerç, ceràmica, patrimoni, fires i mercats, antiguitats, castells, història», entre altres.

Si el que volem és menjar i gaudir d’una bona gastronomia a La Bisbal evidentment, també és possible. «Gaudir del plaer de visitar la Bisbal és també gaudir del plaer de la seva gastronomia. La Bisbal ofereix un gran ventall de possibilitats gastronòmiques, des de la cuina casolana tradicional a la cuina de mercat, fins a la gran qualitat de les seves pastisseries», destaquen des de l’àrea de Turisme. I, finalment, pel que fa a l’allotjament, el municipi disposa també de tota mena d’establiments de diferents categories i modalitats, i fins i tot cases de colònies.