La despesa turística també creix a tot Catalunya

Catalunya ha rebut més de 5 milions de turistes estrangers fins a l’abril, un 16,3% més que el mateix període de fa un any. Segons les dades de l’Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en els quatre primers mesos de l’any han arribat fins a 5.024.372 visitants estrangers, xifra que també se situa per sobre de les dades del 2019 (4.892.918). Els turistes han gastat de mitjana 1.082 euros, un 3% més que fa un any. La xifra equival a 218 euros de despesa per persona i dia. Durant l’abril Catalunya va ser el destí principal dels turistes de l’Estat, concentrant un 21,3% del total de visitants. Per darrere es van situar Andalusia (15,4%) i les Balears (15,3%).

Segons les dades de l’INE, la xifra de 5.024.372 és la més elevada des que es recullen dades per comunitats autònomes, el 2016. Fins al moment el màxim se situava abans de la pandèmia, el 2019, però enguany ja s’han rebut un 2,6% més de visitants. La despesa en els quatre primers mesos de l’any s’ha enfilat fins als 5.456 milions, un 12,7% més que el 2019.

A l’Estat entre gener i abril han arribat gairebé 24 milions de turistes, un 14,5% més que fa un any i per sobre dels 21,4 milions del 2019, que fins al moment també representaven un màxim. El Regne Unit, França i Alemanya, per aquest ordre, han estat els principals mercats emissors. Pel que fa a despesa, en els quatre primers mesos de l’any s’ha enfilat fins als 31.500 milions, un 22,6% interanual més.

El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, va ressaltar que els resultats publicats aquest dimarts «són els millors de la sèrie històrica» i ha assegurat que mostren un turisme que «gira entorn de la qualitat com a aspecte diferenciador».

D’altra banda, durant el primer trimestre ja es va començar a visualitzar que hi hauria un increment destacat de turistes. Les xifres ja van inidicar llavors que l’arribada de turistes internacionals a Catalunya s’havia enfilat fins als 3.354.899 en el primer trimestre d’enguany, cosa que suposava un 20,68% més respecte al mateix període de 2023, segons les dades provisionals de l’Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). També va pujarlleugerament respecte els registres dels tres primers mesos de 2019, quan va haver-hi 3.221.492 de visitants. En aquests tres primers mesos de 2024, cada visitant va gastar de mitjana un 6,96% més, fins als 1.088 euros. Catalunya va concentrar gairebé el 20% dels turistes estrangers de l’Estat i va ser el segon destí que va acumular-ne més, per darrera de les illes Canàries amb 4,2 milions (25%).