Girona busca obrir el seu mercat turístic als Estats Units i el Canadà

Les comarques gironines han llançat la seva variada oferta turística i gastronòmica al mercat dels Estats Units i Canadà. La voluntat dels actors i estaments turístics gironins és atraure un turisme amb un important nivell econòmic i que sovint, es mou més a la recerca d’un turisme cultural i gastronòmic, que no pas pel concepte de sol i platja. Sovint es fan campanyes a l’exterior per fomentar les bases que ajudin a fer créixer el nombre de turistes a les terres gironines. En aquesta línia s’enmarca la recent campanya portada a terme tant als Estats Units com al Canadà.

Una acció itinerant

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha tornat als Estats Units aquest mes de maig passat en una missió promocional i comercial amb l’objectiu d’incidir en l’elecció de les vacances dels visitants potencials nord-americans per a les destinacions gironines. Tal com es va publicar en el seu moment a la primavera de 2023, la promoció es va dur a terme a les ciutats de New Haven (Connecticut), Chicago i Miami, i enguany el cicle de presentacions i trobades comercials s’ha desplegat a la costa Oest, a les ciutats de San Diego, Los Angeles i San Francisco.

En l’acció itinerant hi van participar tretze empreses turístiques gironines especialitzades en serveis i productes d’alta gamma i enogastronòmics, i un centenar d’agents i programadors d’agències de viatges de luxe de la costa Oest dels Estats Units. «Els Estats Units són un mercat turístic inacabable en el qual hem d’incidir de manera estratègica amb una oferta turística diferenciada i de qualitat», va apuntar fa uns dies el vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef amb motiu d’aquesta campanya.

Paral·lelament, el patronat va aprofitar també la seva recent visita al continent americà per promocionar per primera vegada la Costa Brava al Canadà. A les trobades, que van tenir lloc en dos espais de Montreal, es van reunir trenta agents de viatge i una vintena de mitjans de comunicació i creadors de contingut digital del país amb representants de les tres entitats i marques turístiques. L’objectiu era donar a conèixer la destinació en clau enoturística al mercat canadenc, aprofitant les bones connexions aèries entre les capitals de Montreal i Barcelona.

«Estem molt satisfets de la bona acollida que hem obtingut per part dels professionals del sector turístic del Quebec en la nostra primera incursió al Canadà», assegura Joan Plana, vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que va encapçalar la delegació gironina. Des de l’entitat remarquen la importància d’aquest mercat, ja que Catalunya acull un de cada tres turistes canadencs que visiten l’Estat espanyol.