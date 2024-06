Les havaneres donen el tret de sortida a l’estiu

El so de l’havanera i el cremat són senyals evidents que l’estiu ja ha arribat. La cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell és l’esdeveniment que marca l’inici de l’estiu a les comarques gironines. Aquest any, la tradicional cantada que arriba ja a la seva 57ena edició, tindrà lloc el pròxim dissabte 6 de juliol i, una vegada més, l’escenari serà l’espai natural de la platja de Port Bo, un dels llocs més emblemàtics de la Costa Brava.

El programa musical

Segons el programa musical fet públic fa uns dies, el cartell de la cantada d’aquest any estarà protagonitzat per Arjau, Els Cremats, Les Anxovetes i Peix Fregit. A més, l’artista convidada de l’edició d’aquest any serà Mariona Escoda, guanyadora de la primera edició del concurs Eufòria de TV3.

Les entrades per assistir a la cantada ja es poden adquirir fa uns dies al preu de 40 euros. L’espectacle musical començarà a 1/4 d’11 de la nit i perquè el públic pugui seguir en directe la cantada amb més comoditat s’instal·laran diferents pantalles gegants a La Platja del Canadell de Calella, a la Platja del Port Pelegrí de Calella, a la Plaça Nova de Palafrugell i a la Platja de Llafranc. Al voltant de 2/4 d’1 de la matinada està previst que hi hagi els anomenats concerts de prop a diferents locals de Calella de Palafrugell.

Abans de la cantada, durant la tarda-nit també es portarà a terme el mercat d’artesans al Canadell i al carrer de Francesc Estrabau. La cantada d’havaneres de Palafrugell té molta història al seu darrere. La primera trobada va ser una cantada a la taverna de Can Batlle, l’any 1966. Des de llavors, la cantada ha adquirit una important trajectòria i s’ha consolidat com un dels actes amb més renom dins de les nits musicals de la Costa Brava.