Noguera Turisme, amb tu gairebé ho tenim tot...

Situada a les portes del Pirineu, la Noguera ofereix una proporció ideal de natura, aventura, cultura, ciència i gastronomia. La gran diversitat d’elements naturals i contrastos de la Noguera, li configuren un tarannà aventurer i alhora acollidor que captiva qui la visita i el transporta a un món de sensacions i experiències.

Bona part del cel de la Noguera està certificat pel Programa M&B (Home i Biosfera) de la UNESCO i 19 municipis de la comarca estan certificats com a Destinació Turística Starlight. A més, de dia el cel del Montsec està reconegut com una de les millors zones de vol lliure a nivell mundial. En els darrers anys, la Noguera ha estat notícia per ser un referent en l’street art, amb els espectaculars murals del Gargar de Penelles i del Carreró de Montgai.

Natura i turisme actiu

La gran varietat d’espais naturals de la Noguera permeten la pràctica d’un gran nombre d’activitats de turisme actiu plenament en contacte amb la natura, tant d’aire, com d’aigua, com de terra.

Cel

Les valls d’Àger i de Meià estan reconegudes com unes de les millors zones de vol lliure a nivell mundial. La vall d’Àger durant l’any acull campionats del món, de Catalunya i d’Espanya de parapent i ala delta. Al Montsec els amants del vol lliure poden practicar parapent, ala delta, vols en globus i ultralleuger i també vols amb paramotor i paratrike.

Terra

La Noguera per la diversitat de paisatges convida a practicar senderisme, running, T-rail, o BTT. Les parets verticals de la serra del Montsec són llocs coneguts i únics per a l’escalada, i en coves com la cova del Tabac a Camarasa i la cova Negra a Os de Balaguer es practica l’espeleologia.

Exterior del castell de Montsonís. / Castells de Lleida.

Aigua

Els embassaments de Camarasa, Canelles, Sant Llorenç de Montgai, Santa Anna i Rialb configuren l’espai d’aigües tranquil·les més gran de Catalunya, perfectes per practicar piragüisme, passejades en llanxa amb motor, surf de vela, esquí-bob, etc. Al riu Segre, on les aigües són més braves, es pot practicar ràfting i mini-ràfting, i barranquisme al riu Rialb.

Patrimoni històric

La Noguera és un indret on la natura es confon amb la història i on cada moment històric ha deixat la seva empremta. A la comarca de la Noguera resten nombrosos vestigis de diverses èpoques prehistòriques, com són les pintures rupestres i els dòlmens.

Haver estat l’avantguarda de la Catalunya Vella, terra de frontera i part important del Comtat d’Urgell va deixar empremta en viles, castells, esglésies i monestirs. Vells costums i tradicions s’apleguen a la Noguera, com el Ranxo de Ponts, la Trobada de Campaners d’Os de Balaguer, la Fira de la Perdiu a Vilanova de Meià, etc. Festes que destaquen per la seva peculiaritat són l’Harpia a Balaguer, la Transsegre a Camarasa i Balaguer, Montgai Màgic, Festival Gargar a Penelles...