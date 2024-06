La nova temporada turística aixeca el teló amb optimisme

Ja està tot a punt perquè la nova temporada turística a les comarques gironines aixequi el teló. Les perspectives són optimistes i s’espera que continuï el creixement registrat a partir d e la recuperació constatada després de la pandèmia. Les restriccions van suposar un cop fort per a l’economia turística, un dels principals motors econòmics de la demarcació de Girona. A poc a poc, es van anar recuperant xifres d’arribada de turismes i pernoctacions. Ara, arribem a una nova temporada amb optimisme i satisfacció.

El balanç de la marca Costa Brava

Si fem cas a les estadístiques registrades en anteriors temporades, el sector turístic pot estar esperançat. S’espera una bona temporada en diversos àmbits, tant a la costa com a l’interior. La demarcació de Girona, a banda del sol i la platja que busquen determinats mercats turístics, disposa d’altres atractius que cada vegada són més sol·licitats com és la cultura (hi ha diversos festivals musicals que atrauen molt públic de fora) i la seva gastronomia.

La darrera temporada va donar xifres satisfactòries. L’any 2023 van arribar 31,4 milions de turistes a Catalunya, un 5,3% més que l’any anterior, i es van superar ja les xifres de l’any 2019 (+2,6%). El nombre de pernoctacions va ser de 93,9 milions, un 6,8% superior a l’any 2022, però el seu creixement respecte a l’any 2019 va ser més moderat, concretament va augmentar un 1,9%. La taxa d’ocupació sobre les places en oferta l’any 2023 es va incrementar 2,3 punts percentuals respecte a l’any 2022 i va arribar al 53,9%. A més, respecte a l’any 2019,es van incrementar 1,3 punts percentuals. L’estada mitjana dels turistes a Catalunya l’any 2023, dels indicatius que marca com va la temporada, va ser de 2,99 nits, lleugerament superior a l’any 2022 (amb 2,94 nits), però lleugerament inferior a la de l’any 2019 (3,01 nits).

La marca Barcelona va acumular el 25% de les pernoctacions i el 28,4% de les arribades de turistes a Catalunya l’any 2023. Pel que fa a la nostra, la marca Costa Brava, amb 7,4 milions d’arribades, va situar-se com la segona marca turística en nombre d’arribades l’any 2023, però va ser la primera pel que fa a nombre de pernoctacions amb un total de 25,4 milions. El 49,4% dels turistes que van arribar a Catalunya l’any 2023 van ser estrangers. Concretament, 15,5 milions de turistes internacionals van arribar a Catalunya l’any 2023, un 5,4% més que l’any 2022, però van ser 300.000 menys que l’any 2019 (un lleuger descens del -2,4%). El mercat internacional principal és el francès, -com passa també a les comarques gironines amb 3,8 milions d’arribades i 11,8 milions de pernoctacions, i va créixer respecte a l’any 2022 (+3,6% d’arribades) i al 2019 (+4,2% d’arribades).

Durant l’any passat el 72,2% dels turistes arribats a Catalunya van escollir els establiments hotelers per a fer les seves estades i pernoctacions. Van ser els apartaments, els establiments triats pels turistes per a fer les estades mitjanes més llargues, concretament 4,4 nits.

Els establiments hotelers són l’única tipologia que va rebre més turistes durant l’any 2023 que durant l’any 2022, amb un creixement xifrat en un 8,2%. A més, 1,2 milions de turistes van pernoctar en apartaments, xifra lleugerament inferior el 2022 (-0,3%), però significativament superior el 2019 (+31,2%). Tot plegat, fa que el sector turístic estigui l’esperançat en què algunes d’aquestes xifres es pugui superar al llarg d’aquesta nova temporada que està a punt de començar.