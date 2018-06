Amenys que Sant Narcís no faci un miracle o que un dels habituals informes externs a què ens té acostumats l´Ajuntament no hi posi remei, a partir del pròxim dissabte dia 30 de juny l´emissora FEM Girona deixarà d´emetre, amb la qual cosa la ciutat i les comarques gironines perdran una de les seves principals eines d´immediatesa informativa i de proximitat. Hereva de la COM Ràdio primer i més tard funcionant com ONA Rambla, aquesta freqüència municipal que se sintonitza a 92.7 FM arriba cada dia a milers de llars a través d´una profitosa associació amb la Xarxa de Comunicació Local. Amb honestedat, professionalitat i rigor informatiu, l´equip que encapçalen Eduard Cid i Julià Bernabé ha incorporat a l´oferta radiofònica les necessàries dosis d´arrelament, de connectivitat amb la gent que li és propera, d´immersió en un ventall temàtic que inclou la informació més actual, els comentaris esportius més punyents, els aspectes culturals de més interès, les descobertes gastronòmiques més suculentes o les activitats festives més participatives.

FEM Girona ha sabut engegar un projecte radiofònic plural i amb autèntica vocació de servei al ciutadà. Seccions fixes com La Taverna de la Rambla, on hi participava el recordat Pere Bahí i que avui segueix amb Pep Rodríguez i Miquel Costabella, que va obtenir el Premi Miquel Diumé al millor treball informatiu i divulgatiu en el marc dels Premis Carles Rahola de Comunicació, desapareixeran òbviament de la graella, però també ho farà Parada i Fonda, amb els consells gastronòmics de Lluís Bofill, així com l´espai Garcia & Terribas Associats amb els sempre divertits i oportuns comentaris teatrals, musicals i/o cinematogràfics dels experts en les arts de Talia i del cel·luloide Pere Garcia i Guillem Terribas.

Emmudirà lògicament Girona ara, que s´emet diàriament de dilluns a divendres sota la direcció del periodista i locutor Eduard Cid i, amb ell, callarà una veu que ofereix oportunitats a molts oients, gent diversa i anònima que troben en aquest mitjà la mà amiga i propera que els permet expressar la seva opinió, difondre una activitat popular, reafirmar, en definitiva, la seva voluntat de sentir-se partícips d´una idea col·lectiva i engrescadora.

Les raons administratives (que no tècniques) d´aquest tancament les trobem en l´acabament de la cessió de la freqüència municipal el 30 de juny. Sembla que l´Ajuntament no està disposat a seguir pagant l´ajuda que donava fins ara i per això vol posar la freqüència radiofònica municipal a concurs públic amb l´esperança d´estalviar-se la subvenció. Una operació que s´assembla molt a la que ja es va fer en l´època de l´alcalde Carles Puigdemont obrint el concurs de les zones blaves al millor postor, iniciativa que va comportar que MIFAS en quedés fora i s´endugués la concessió una empresa de Madrid que, per cert, temps després va haver de plegar deixant un deute de 75.000 euros al consistori. En qualsevol cas, el silenci anunciat a FEM Ràdio és una pèssima notícia que ens confirma l´evidència que anem perdent un llençol a cada bugada en aquests temes de la pluralitat, la informació i la llibertat.

Els responsables de l´emissora ja han dit clarament que no poden presentar-se al concurs en la forma i manera com aquest ha estat plantejat, la qual cosa fa pensar si no ens trobarem més endavant amb un problema semblant al de les zones blaves o... quelcom pitjor. Als problemes evidents que pateixen els mitjans de comunicació locals s´hi afegeixen, en aquest cas, la nul·la receptivitat d´una administració municipal ara com ara incapaç de trobar solucions que permetin mantenir a les ones hertzianes la paraula viva d´uns bons professionals que han demostrat saber fer una bona ràdio de proximitat. Què FEM?