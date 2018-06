Una nova espècie batejada a Blanes

La tria d'aquest nom arriba després que el centre hagi participat en el projecte Escoles Tàndem, coordinat per la Fundació Catalunya La Pedrera, en què es vinculen escoles de primària amb centres de recerca científica, creació cultural i altres àmbits. El director de Coneixement de la fundació, Lluís Farrés, explica que el projecte és «positiu per a les dues bandes» ja que l'escola «aprèn molt» de l'àmbit científic, però també els centres de recerca aprenen com apropar la feina a la societat.

La coordinadora del projecte per part del CEAB, Gemma Agell, afirma que si bé al principi pensava en com fer diferents tallers i activitats amb els alumnes, de seguida es van adonar que calia anar «un pas més enllà» i per això han intentat que els alumnes incorporin mètodes científics a l'hora de treballar i que aprenguin «a fer-se preguntes i intentar trobar respostes». Agell també explica que des del primer dia tenien molt clar que volien sortir a la natura per ensenyar-los com «observar d'una manera diferent».

Més enllà de la tria del nom de la nova espècie, la relació entre el CEAB i l'escola s'ha teixit amb tots els cursos. Per això des de P-3 fins a sisè han fet activitats vinculades amb el centre de recerca de Blanes.

Cada curs s'ha especialitzat en algun dels camps i els de sisè han estudiat els animals invertebrats i han pogut aprofundir sobre els diferents tipus d'invertebrats que hi ha. Per aquest motiu, l'investigador João Gil va decidir que fossin ells els responsables d'escollir el nom científic de la nova espècie que va descobrir al 1998 i que aviat, després de passar tots els filtres pertinents, publicarà de forma oficial.

Una de les alumnes, Lucía Lamela, va proposar el nom de Demogorgory perquè «hi ha una sèrie, Stranger Things, on hi ha un animal que s'assembla molt» al nou anèl·lid i ara el científic haurà d'escollir entre aquesta denominació o JoanBatllevoraci, en homenatge al nom de l'escola i a la voracitat del cuc.

El nom que surti d'entre les dues opcions proposades pels alumnes serà la part del nom científic que pertany a l'espècie. També hi ha una part del nom que pertany al gènere de l'animal i, per tant, aquest ja ve marcat pels resultats de les investigacions.