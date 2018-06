«Per trobar una poma bona, n'has de tastar moltes»

Què caracteritza un líder?

Seguidors. Un líder no és ningú si no té seguidors. Ara bé, hi ha líders a qui se'ls segueix perquè tenen allò que anomenem carisma, ens fan créixer, treuen el millor de nosaltres. Però hi ha uns altres tipus de líders, els que tenen seguidors tipus «senyor, sí, senyor!», és a dir, seguidors que volen ser manats. Aquests estan en decadència

Perquè ens entenguem: en Trump és un líder?

És un líder, però de la segona varietat. A que no té collons de replicar-lo?

I en Puigdemont?

Bé, aquí ens trobem davant d'un líder que en lloc d'unir, ha dividit. La sensació és que l'ha seguit una part de la població, però no ha sabut engrescar l'altra part.

En Hitler, va ser un líder?

Si de cas, seria un altre exemple de líder de la segona varietat. Si li portaves la contrària, desapareixies. Com amb en Franco.

Vostè sol parlar de les «organitzacions del futur». Sap que és una expressió que em fa una mica de por, perquè em fa pensar en «1984», d'Orwell?

A mi també (riu). Perquè tinc 59 anys, i ja estic fart de sentir que els millenials són el futur. Deixem-nos de collonades, els millenials són el present! En qüestions del dia a dia, del big data, de gestionar la informació... ens passen la mà per la cara. Per això el que dic als empresaris és que escoltin els seus empleats, que escoltin els seus clients, l'entorn. Per això va morir el blockbuster.

Per no escoltar?

No va morir perquè va aparèixer Netflix. Va morir per no sentir que la tecnologia estava accelerant l'accés a internet. Qui tenia collons de veure una pel·lícula amb un mòdem al costat que anava xiulant? Va aparèixer l'ADSL i la fibra òptica, això és el que el va matar.

Abans m'ha deixat preocupat: els que passem dels 50 estem quedant desfasats?

Quedar desfasat o passat de moda no és un tema d'edat, és de mentalitat. Algú de 50 o 60 pot ser tan innovador i tan obert de ment com un noi de 25. Conec gent de 30 que són avis mentals, i gent de 60 que són autèntics millenials.

El seu nou llibre està dedicat a l'autenticitat. Imitar és dolent?

Mentre no transgredeixis els copyrights, no (riu). Una cosa és inspirar-se en altres, i una altra cosa és plagiar. Amazon es va inspirar en una empresa prèvia que va intentar vendre llibres per internet: va decidir fer el mateix, però millor.

Dit així, sembla fàcil.

La nostra cultura és molt diversa, això en lloc de molestar-nos, ho hauríem d'aprofitar per innovar. A més, per innovar els llatins tenim un avantatge, i és que som molt imaginatius. Ara, que també és necessari suar una mica, i això no se'ns dona tan bé...

Innovar fa por?

En general, sí. Perquè estem habituats a treure profit d'allò que ja coneixem, i a treure'n benefici avui mateix. Hem de combinar explotació i exploració. Per trobar una poma bona i saborosa, abans n'has de tastar moltes.

Igual que per trobar parella.

(Riallada) Igual. Quan estàs enamorat, aquell granet és atractiu, i quan deixes d'estar-ho, el gra és un destorb.