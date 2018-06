«Els nens tiraran petards, però nosaltres com a entitat no podem»

Què és el foc?

Un element que escalfa i dona vida. És el que portem els joves a dins, i que ens ve de gust treure a fora el cap de setmana. O quan fem qualsevol activitat.

Ja m'han fotut. Els no tan joves no tenim foc?

He, he, evidentment, és per a tothom. El que passa és que provenim d'entitats juvenils i ens el sentim molt nostre.

El foc purifica?

Alguns dies sí i alguns dies no. El foc fa créixer i alhora és espectacle. Es pot controlar, es pot dominar.

Què voldrien cremar?

Moltes coses. Potser tot aquest sistema polític-econòmic en el qual vivim, que fa patir tanta gent.

És màgica la revetlla de Sant Joan?

Té un origen pagà molt clar, com és el solstici d'estiu, i durant el temps s'ha anat seguint. És una data molt marcada en el calendari de tothom. Comença l'estiu, i per tant comença la calor, es comença a sortir de nit...

Es comporta bé la gent als correfocs?

El sorprendria la consciència que té la gent. Molt poques vegades he tingut problemes en revetlles correfocs, sempre per algun malentès, i parlant amb la gent s'ha acabat el problema.

A quina hora hi haurà el correfoc, dissabte?

No n'hi haurà. I foguera tampoc.

Perdó?

Altres anys n'hi havia hagut, i inclús espectacle dels Diables de l'Onyar. Però fa 3-4 anys es va prohibir que hi hagi res relacionat amb el foc, ja que és un espai protegit.

Ni foguera de Sant Joan?

Ni foguera de Sant Joan.

Els agradaria tenir-ne?

Òbviament. I espectacle de foc.

Per vostès és perillós fer foc allà?

Només hi ha herba, és molt difícil cremar l'herba. Però és que no ens deixen fer res amb foc ni a les escales de ciment que hi ha. A vegades la normativa és excessiva. Hi haurà nens i famílies tirant petards, però nosaltres com a entitat que ho organitza no podem fer-ho, tot i estar més preparats.

Es diria que l'ajuntament no és que doni gaires facilitats a les entitats lúdiques i culturals...

Aquest any ens han aplicat el decret d'espectacles. Som una entitat sense ànim de lucre, no som professionals, som voluntaris. Ens fan demanar una quantitat de permisos i uns estudis que estan fora del nostre abast, contractar seguretat, llogar contenidors... Hem hagut de posar-hi força diners. Són moltes traves.

Continuaran organitzant revetlles altres anys?

Després d'aquesta revetlla en farem valoració.