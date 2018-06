Els humans som capaços d'escalar els més alts cims de la Terra però no ens hi podemquedar gaire estona». La frase és de l'irlandès George Bernad Shaw, un dels més importants dramaturgs del seu temps, guanyador del Premi Nobel i d'un Oscar de Hollywood. Un home que va fer de la ironia un art. Igual que Churchill, amb qui va mantenir tota la vida el que tots dos van acordar definir com «una enemistat íntima». Un dia l'autor va enviar al polític dues entrades per a una estrena: «Una per a vostè i l'altra per a un amic, si és que en té algun». El polític les va acceptar tot contestant: «Millor que esperem a la segona funció, si és que arriba a representar-se».

Aquesta setmana hem conegut que el restaurant El Celler de Can Roca ha assolit la segona posició dels millors restaurants del món a la llista que elabora cada any la revista Restaurant. És la gran alternativa anglosaxona a la Guia Michelin, que resol el tema amb un codi entenedor: una, dues o tres estrelles. O cap. El Celler en té tres des de fa deu anys. Indiscutibles, acceptades i reconegudes pels crítics i els grans gurmets del món mundial. Amb aquella cosa ben francesa inclosa com és defensar el seu territori gastronòmic nacional per sobre de tot. Sense competència internacional fins que es va consolidar la nova llista.

Umberto Eco va fer un llibre fastuós amb exposició al Louvre parisenc inclòs: El vertigen de les llistes. La humanitat les ha fet sempre, hi ha troballes arqueològiques que ho demostren. Eco explicava que alguns psicoanalistes argentins (ara enfeinats per l'evolució futbolística de la seva selecció al Mundial de futbol) la recomanaven com a teràpia. L'enumeració de les tasques o preferències ajuda a construir el nostre pensament cultural.

Així, la revista va optar i encertar fent una llista numerada, complement a la Michelin. Però això avui, aquest article, és un homenatge anglosaxó als The Roca Brothers. No és que siguin els segons del món, és que a la llista fa anys que hi són els primers, els tercers, els quarts o els segons. Contradient Bernard Shaw, com una excepció a la qual voldria donar el més alt valor, els Roca han pujat als més alts cims i s'hi han quedat.

A mi m'agraden els acudits de l'Eugenio. En vaig fer un article fa unes setmanes. En fascinen especialment aquells que sense ser realment seus es continuen explicant popularment amb l'estil del mestre. «Lo sabe aquel que diu que va una anciana a confesarse y le cuenta al cura una noche de excesos sexuales con su novio sin ahorrarse ni el más pequeño de los detalles». El mossèn, tot esverat pel que ha escoltat, li diu que això no és possible si ja ha superat els 90 anys. «Pasó hace 70 años padre, pero es que me gusta recordarlo».

A mi em passa com la velleta de l'acudit. M'agrada recordar-ho tot de Can Roca. Començant quan el meu pare, de petits, ens portava els dissabtes o algun dia xafogós de juliol a la piscina de Sar­rià de Dalt, més cuidada i tranquil·la que la de la Devesa de Girona. En tornar a casa ens aturàvem a Can Roca de Taialà, on oficiaven els pares Roca i on litúrgicament preníem un refresc amb una llegendària tapa de calamars a la romana.

M'agrada també recordar aquell setembre de 1986, ja estava vivint per primer cop a Madrid i havia vingut de vacances. En Jaume Font em va dir que caldria conèixer què feien «els fills de can Roca, es veu que els hi han deixat un racó del restaurant i ho fan bé».

Encara no havien arribat ni el carpaccio de peus de porc, ni el parmentier de llobregant, ni el timbal de foie, ni el viatge a l'Havana. Faltaven deu anys per la primera estrella. Tampoc en Jordi, que a més de ser el petit llavors era petit de veritat i encara no seguia les passes d'en Joan ni d'en Pitu.

Res del que fan ha canviat gaire. La humilitat, la dedicació, la feinada, les veig igual que el primer dia. Fan millors plats, tenen fama mundial, però són els mateixos nois de Taialà que no tenen una negativa a res del que té a veure amb Girona. Tampoc ha canviat la generositat amb què parlen dels altres restaurants i professionals gironins.

Ha estat una gran setmana per a ells, però també amb algun agredolç. La realitat catalana és difícil i formarà part del paisatge una bona temporada. Mirem de no fer-nos gaire mal tots plegats.