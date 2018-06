«Em pregunta a mi què toca ara sembrar, si soc un pixapins?»

Amadeu Carbó parlarà divendres (18.30 h) sobre la història dels calendaris al centre cívic Barri Vell-Mercadal. L'acte s'emmarca dins del festival Undàrius de cultura popular i tradicional



Tempus fugit?

Sí, t empus fugit, i s'ha d'aprofitar. El temps és breu i nosaltres hi passem per sobre, l'hem d'aprofitar el màxim possible i sempre de manera positiva.

Encara tenen sentit, els almanacs?

Sí, i tant. No només tenen sentit, sinó que tal com han anat evolucionant, encara en tenen més. A més, poden tenir temàtiques molt diverses. A final d'any, que és quan surten els almanacs, és un bon moment per aturar-nos i rebre informacions noves sobre qualsevol tema.

Tot s'hi val?

Per exemple, es fan almanacs de premsa, amb les notícies més importants de l'any. Hi ha també almanacs del que s'anomenen notícies silenciades, aquelles que no interessa que surtin a la premsa.

Què és el més curiós que ha après gràcies als almanacs?

Que més enllà de la informació explícita informen sobre el moment en què han sigut editats. Reflecteixen la realitat social. Per exemple, al Calendari de l'Ermità de 1933 desapareix el santoral i tota referència religiosa. O als anys 40, alguns almanacs es va imprimir aprofitant el paper dels cupons de racionament, ja que faltava paper.

Anem a coses pràctiques: si tinc un hort, ara què em toca sembrar?

M'ho pregunta a mi, que soc un pixapins? Això ho trobarà a l'almanac de l'Ermità. Jo no en sé res.

Pixapins i tot, potser això ho sabrà: per seduir una senyora, millor en lluna plena?

Lluna plena, nova, quart creixent i quart minvant. Ho ha de provar sempre.

Cada 1 d'octubre marca possibilitat de tempesta, l'almanac?

L'últim 1 d'octubre hi va haver una tempesta molt forta, i crec que es recollirà durant molts anys als almanacs. Va ser excepcional per molts motius. Primer, per la salvatjada de comportament dels servidors de l'Estat, als quals també paguem nosaltres, per cert. I segon, perquè va haver-hi un poble que va demostrar que té una dignitat inacabable. Què tal?

Mmm... no ho portava preparat?

Com que normalment ja em criden a declarar, no em ve d'aquí.

És cert que a l'estiu, tota cuca viu?

Sí, a més, llevat de si hi ha una onada de calor, a l'estiu hi ha menys defuncions. I menys estats depressius.

Però també hi ha més divorcis.

He, he, perquè a l'estiu també hi ha coses que ho fomenten. I com que tota cuca viu...

Això no ho recullen els almanacs?

Dins de les molt variades temàtiques dels almanacs, també n'hi ha hagut d'eròtics.

Què em diu! Revelen el que li preguntava sobre la millor lluna per seduir?

No necessàriament. Simplement el seu contingut era eròtic. Crec que com que l'almanac no passava censura, el tema eròtic, el polític, el satíric, etc., hi van trobar refugi.