«No valorem la vida fins que no trobem algú que l'ha tingut difícil»

Una fira inclusiva. Significa això que els discapacitats tenen dificultats per trobar activitats d'oci adaptades?

Exactament. El que hem volgut fer és una fira amb esport i activitats inclusives, per obrir una mica la consciència a la societat. Com que la gent no està gaire conscienciada, ells es troben sobretot amb una falta d'espais que ofereixin esport i altres activitats per a tothom.

Vol dir que fer-ho tan a prop de la platja és el millor lloc, perquè puguin circular les cadires de rodes?

Sí, perquè no és exactament a la platja, sinó al parc del Riu. El terreny és de sorra, però hi vam anar amb alguns dels representants d'associacions de discapacitats, per comprovar que la mobilitat és fàcil. Sobretot pensant que una de les activitats és una cursa! Vam fer els cinc quilòmetres de recorregut i vam veure que no hi ha cap problema per a les cadires.

Li deia perquè avui surt a aquest diari que a Girona hi ha ben poques platges adaptades.

És curiós, sí, en una zona amb tantes platges. Suposo que cada vegada es van obrint més les consciències i cada vegada n'hi haurà més.

Què pretén exactament la fira Freekend?

Sobretot, promoure l'oci actiu de l'Empordà, reunir totes les empreses del sector en un mateix espai. Pensi que hi haurà també música en directe, foodtrucks... I alhora, promocionar l'esport inclusiu.

Tantes associacions que hi ha de suport als discapacitats, i tan poc que les coneixem...

És ben cert, qui no es troba dins del problema no està al cas de la gran tasca que fan aquestes entitats.

Les persones discapacitades són més fortes del que pensem?

Són molt més fortes del que imaginem. Vaig estar amb gent del grup Mifas i és al·lucinant. Jo realment m'emocionava moltíssim quan m'explicaven la seva situació i com hi van arribar. La veritat és que no valorem la vida fins que no ens trobem amb una persona que ha tingut una vida dura i difícil. No saps què és la vida fins que no topes amb ells i veus que tenen una força increïble i unes ganes impressionants de tirar endavant que sovint nosaltres no tenim.

Ha evolucionat prou la societat pel que fa als discapacitats?

Hem evolucionat, però no el suficient, queda moltíssim per evolucionar.

Què falta?

Obrir consciències. No valorem el nostre dia a dia i no valorem els problemes d'aquesta gent. Queda molt camí per recórrer i molt per ajudar. Per això ens agrada que hi hagi previsions de tanta assistència a la Freekend, on es barrejaran discapacitats i no discapacitats. Ja ens estan demanant quan serà la pròxima edició: un moment, un moment, primer fem aquesta.