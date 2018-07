Marc Gasol, testimoni «frustrat» de l'últim rescat d'Open Arms

El jugador català dels Memphis Grizzlies, Marc Gasol, es va sumar dimarts al rescat protagonitzat al Mediterrani per l'ONG Proactiva Open Arms dels cadàvers d'una dona i un nadó i de la Josefa, una dona del Camerun encara amb vida. El rescat va ser d'una embarcació «destruïda» per la Guàrdia Costera líbia després d'emportar-se la resta d'ocupants i abandonar aquestes tres víctimes.

A bord del vaixell Astral, el mitjà dels Gasol va participar en aquest rescat a 80 milles de la costa de Líbia. «Frustració, ràbia i molta impotència. Increïble que s'abandonin persones enmig del mar. Admiració profunda pels que aquests dies són els meus companys d'equip @openarms_found», va escriure dimarts el pivot català al seu compte de Twitter per descriure la situació viscuda.

Fonts de l'organització van confirmar que els tripulants del vaixell de l'ONG traslladen a port els cossos trobats al mar per tal de donar-los un «tracte digne». El director de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, va denunciar en un vídeo «l'omissió de socors» en aigües internacionals del vaixell mercant Triades i dels «anomenats» guardacostes libis que, segons va alertar, «van abandonar en plena nit» una embarcació en perill.

«No van gestionar aquesta situació d'emergència i van arribar dos dies tard, amb les seves dues nits, i a més van abandonar dues dones i un nen d'una embarcació que ells mateixos han destruït després de rescatar la resta de refugiats», va afegir. Marc Gasol, voluntari en aquesta missió, va lamentar que si haguessin arribat unes hores abans els dos cadàvers probablement seguirien amb vida. «Estaven morts des de feia poques hores. És una llàstima que la situació del Mediterrani estigui així», va declarar.

«Aquesta és la conseqüència directa de contractar milícies armades per fer creure a la resta d'Europa que Líbia és un Estat, un país molt segur, que té una guàrdia costanera molt capaç si es fes càrrec de tot això», va denunciar Camps amb sarcasme. L'ONG catalana es nega a entregar la refugiada a Itàlia o Malta «per la inseguretat que aquest fet els suposa tant als voluntaris com a la supervivent». La Josefa, de 40 anys, no fa més que repetir que no vol que la portin de nou a Líbia perquè «van arribar uns policies libis i van començar a pegar-nos» sense raó aparent. No recorda res més del que va passar després fins que la van rescatar.

Òscar Camps va acusar el Govern italià de «legitimar» i posar al capdavant de les tasques de rescat de migrants i refugiats al Mediterrani central a efectius libis. Com a resposta, el ministre de l'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, va criticar l'ONG sostenint que «les mentides i insults d'algunes ONG estrangeres confirmen que (Itàlia) té raó». Salvini lidera l'eix antiimmigració a la UE. Ara per ara, només s'ha aconseguit un acord que possibilita obrir centres per a migrants on es diferenciaran els casos de refugiats dels immigrants econòmics per deportar als segons.