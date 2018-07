Vies de l'AVE a prova de conills de bosc

T an bufons que són, els conills de bosc, i tants maldecaps que provoquen: el gestor d'infraestructures espanyol Adif, propietari i responsable de les vies del tren d'alta velocitat a Espanya, es gastarà 3,62 milions d'euros a aixecar 450 quilòmetres de tanques per protegir els raïls de l'AVE d'aquests «mamífers lagomorfs de la família dels lepòrids [la definició és una gentilesa del Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)]». Com ho llegeixen. Tal qual. Una de les línies on els operaris contractats per Adif aixecaran tanques anticonills és la que connecta Madrid amb Barcelona i la frontera francesa, que en el tram català mesura 131,4 quilòmetres i que passa per Girona. Resulta, expliquen des del gestor d'infraenstructures, que els conills salvatges han trobat en les vies de l'AVE un espai ideal per fer-hi caus i reproduir-se i això no agrada gens als pagesos. Els «mamífers lagomorfs [insistim: ho diu l'Institut d'Estudis Catalans]» són, a banda de menuts i graciosos, uns autèntics depredadors de collites, les que siguin. I els agricultors associats al sindicat d'àmbit espanyol Asaja (Associació Agrària de Joves Agricultors) han dit prou i han demanat al Ministeri de Foment, que els ha acabat fent cas, solucions contra aquesta plaga.



Línia Madrid-Barcelona-França

A banda de la línia d'alta velocitat que discorre per la província de Girona, inclosa en l'Eix Nord-est, Adif (o el malson dels conills de bosc) intervindrà a l'Eix Sud (Madrid-Sevilla; Còrdova-Màlaga); a l'Eix Nord (Madrid-Valladolid; Medina del Campo-Zamora; Valladolid-León) i a l'Eix Est (Madrid-València; Albacete-Alacant). «En concret –apunten des de la companyia pública que presideix l'enginyera de Camins i alta directiva de l'ens des del 2007 Isabel Calvo– s'instal·laran 467.561 metres [de tanca, aviat és dit] que se sumaran als més de 150.000 metres ja construïts en diversos punts de Castella la Manxa i Castella Lleó».



«Bons resultats»

I sosté Adif que aquesta actuació representa una «solució econòmica [3,62 milinos anti-conills... ehem] i fàcil d'executar» que ja «s'ha anat implementant en totes les línes d'alta velocitat des de fa diversos anys», atenció: «amb bons resultats». El contracte licitat per Adif preveu que en un termini màxim de 18 mesos les tanques ja estiguin llestes per fer la vida impossible als conills salvatges. A grans trets, del que es tractarà és de «reforçar la part inferior del tancament perimetral de la plataforma [sinònim de via]»; i en aquells trams on «la vegetació impedeix la instal·lació exterior, s'optarà per soterrar el tancament 40 centímetres, com és el cas de les vies que creuen la Messeta nord».

Als Oryctolagus cuniculus –nom científic del conill de bosc– se'ls acaba acaba la bicoca de procrear (doncs això: com conills) a les vies del tren d'alta velocitat.