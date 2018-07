L'onada de calor arriba al nord d'Europa amb més de 30 graus

El nord d'Europa pateix una intensa onada de calor des de fa una setmana, en què s'han enregistrat temperatures que superen els 32ºC a països freds com Finlàndia, Noruega o Suècia. Així mateix, el temps ha sigut sec aquest hivern, fet que ha propiciat els incendis en territoris que, normalment, no són àrids.

La portaveu de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), Claire Nullis, va afirmar que els països escandinaus estan assolint temperatures fins a 10 graus per sobre de les habituals en aquesta època de l'any. «Fins i tot les latituds properes al cercle polar àrtic han superat els 30 graus en aquests últims dies i és un fet molt extraordinari», va mantenir Nullis. Per exemple, la ciutat d'Uppsala, al nord d'Estocolm, va assolir dilluns passat el seu màxim registre des de 1947, arribant als 34,4 graus centígrads.

Suècia és un dels països afectats i, a més, pateix al voltant de 50 incendis al llarg del seu territori, concentrats entre el centre i el sud del país. Les autoritats sueques, que han hagut d'evacuar alguns vilatges, temen que les actuals temperatures rècord i la sequera estiguin vinculades al canvi climàtic i han hagut de demanar ajuda internacional. La veïna Noruega, per exemple, ha aportat deu helicòpters, i Itàlia i França han enviat quatre hidroavions entre els dos. Segons l'Institut Meteorològic i Hidrològic de Suècia, hi ha «escassetat d'aigua perquè les precipitacions només han rondat una setena part de la quantitat normal i és la més baixa des que va començar el registre a finals del segle XIX». En el que portem de juliol, Suècia ha patit tres vegades més incendis que en el mateix període de l'any passat i el fum dels focs es pot veure des de l'espai, segons l'OMM. Pel que informen els mitjans locals, «centenars de persones» han sigut desallotjades de les seves vivendes per precaució davant el recorregut de les flames, especialment en petits municipis de les províncies de Jämtland, Västerbotten i Dalarna. «Els serveis d'emergència estan treballant per minimitzar-ne la propagació esperant que el temps canviï. Aquesta situació pot durar algunes setmanes», va afirmar el responsable de Protecció Civil.

La secada ha permès que l'historiador Anthony Murphy hagi descobert un possible 'stonehenge', o recinte circular, a Irlanda amb el seu dron. La «significativa troballa arqueològica», podria mesurar fins a 200 metres de diàmetre i data de l'any 3.000 abans de Crist. La imatge aèria mostra el contorn del cercle amb marques retallades que indiquen la presència de pedres enterrades i per això es produeix el canvi de creixement en el cultiu. El camp on es troba el 'henge' és de propietat privada i actualment no hi ha accés públic.



Impacte agroalimentari

Tal com va informar la portaveu de l'OMM, les extremes temperatures que s'estenen per tot el continent allargaran la sequera que els països nòrdics estan patint des del mes de maig. «Pot tenir un gran impacte en l'agricultura», va declarar Nullis preocupada tant pel comerç nacional com per l'internacional.