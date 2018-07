Guia per seguir l'eclipsi de lluna a les comarques gironines

Hi ha amants de l'astronomia o de la ciència que fa dies o setmanes que planifiquen com veure l'eclipsi de lluna més llarg del segle que es podrà seguir a bona part d'Europa. Si sou d'aquests, no cal que seguiu llegint. Aquest article és per als no planificadors que heu estat concentrats en les vacances, la feina, a llegir un llibre o a devorar capítols de la vostra sèrie preferida.

L'esdeveniment astronòmic que marcarà l'estiu començarà a ser espectacular poc després de les nou del vespre, quan la lluna ja eclipsada sortirà sobre el mar per l'horitzó sud-est. Ho explica Rafa Balaguer, Associació Astronòmica de Girona, entitat que organitza una observació pública de l'eclipsi a la platja de Tossa de Mar. Si el temps els respecta, esperen captar grans fotografies de la lluna al costat de la fortificació de la Vila Vella.

Qui també organitza un acte especial aquest vespre és l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Tot i disposar d'un cel únic i sense contaminació lumínica, el que faran serà seguir en directe la retransmissió de l'eclipsi des de Namíbia, on s'ha desplaçat el president de l'Observatori, Juan Carlos Casado, que farà comentaris per als 130 afortunats (ja no hi ha entrades disponibles) que avui seran en aquest paratge empordanès. «A diferència d'aquí, a Namíbia l'eclipsi es podrà veure complet i amb unes millors condicions d'observació», diu Pere Guerra. No obstant això, ell té clar que per veure l'eclipsi a ull nu, les comarques gironines tenen espais privilegiats: «Sense dubtar-ho aniria al Cap de Creus», afegeix el director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà.

Altres punts elevats al costat de la costa, com el Puig Rom de Roses, la Punta Milà a l'Escala, el Rocamaura a l'Estartit, les muntanyes de Begur, el Far de Sant Sebastià, Cap Roig a Calella, o Sant Elm a Sant Feliu de Guíxols també es convertiran en miradors privilegiats d'aquest fenomen.

A Girona i a tot Europa «la lluna ja neixarà vermellosa o amb tonalitats de color coure (per això se la coneix com a lluna de sang o lluna de foc), i de mica en mica anirem veient com es torna blanca», comenta Miquel Serra-Ricart, astrònom de l'Institut d'Astrofísica de Canàries expert en eclipsis.

El president d'AstroGirona, Rafa Balaguer, afegeix que veure la lluna prop del mar i baixa sobre l'horitzó produirà un efecte òptic: «Semblarà molt més gran del que és en realitat, ja que en poder-la comparar amb objectes coneguts de l'horitzó, la il·lusió d'una superlluna serà molt potent».

Amb uns prismàtics o, encara millor amb un telescopi, el seguiment de l'eclipsi serà millor. En aquest darrer cas, Balaguer, assegura que la d'avui pot ser una nit excepcional per observar el sistema solar, amb Júpiter i Saturn com a grans protagonistes.

I si sou dels que us fa mandra sortir de casa però no us voleu perdre l'eclipsi, no us preocupeu. A partir de les set de la tarda, la web de Diari de Girona oferirà fotografies d'arreu del món i una retransmissió de vídeo en directe.