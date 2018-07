Els permisos de paternitat creixen un 4,5% el primer semestre de 2018

El nombre de processos per paternitat entre el gener i el juny de 2018 ha estat de 127.661, gairebé un 4,5% més que en aquest mateix període de l'any passat. El cost per les peticions de les prestacions ascendeix a més de 202 milions d'euros, la qual cosa suposa un 10,99% més que en el primer semestre de 2017, segons ha informat el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Fonts de Treball han indicat que aquest augment de la despesa pública en els permisos de paternitat està relacionat amb la base de cotització dels pares, xifra sobre la qual es calcula la prestació, que en la primera meitat d'aquest any ha estat més elevada que en el passat. Aquestes dades no reflecteixen encara l'entrada en vigor de l'ampliació de 4 a 5 setmanes de la prestació, una mesura que va ratificar el Govern central el passat 5 de juliol amb l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat del 2018, pactats amb el consens del PP i Ciutadans.

Les dades oficials del primer semestre de l'any dividides en comunitats autònomes reflecteixen que el nombre més gran de processos per permisos per paternitat s'ha produït a Catalunya (24.242), seguida per Andalusia (21.477), Madrid (20.685), la Comunitat Valenciana (12.345) i el País Basc (6.301).



Els de maternitat descendeixen

No obstant això, els permisos de maternitat han experimentat un descens del 5,48% entre gener i juny de 2018, i la despesa ha baixat fins als 730,7 milions d'euros, un 1,73% menys que en aquest període de 2017. En total, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha gestionat 127.348 prestacions econòmiques per maternitat fins al juny passat. Del conjunt de prestacions reconegudes, la major part corresponen a permisos gaudits per la mare, mentre que 2.462 permisos de maternitat han estat gaudits pel pare.

La quantia d'aquesta prestació és equivalent al 100% del salari i s'abona directament per l'INSS durant les 16 setmanes de permís, ampliables en cas de part múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. La diferenciació per comunitats autònomes del permís matern segueix el mateix ordre que el patern, ja que el nombre més gran de processos per maternitat ha correspost a Catalunya (22.924), seguida per Andalusia (22.478), Madrid (21.431) i la Comunitat Valenciana (12.266). Els territoris on més ha augmentat el nombre de pares que s'acullen al permís per maternitat són Cantàbria, Astúries, La Rioja i Balears.

En total, la Seguretat Social ha dedicat més de 932,9 milions d'euros al pagament de les prestacions per maternitat (730,7) i paternitat (202,2), segons les dades facilitades per Treball.



Ampliació de set setmanes

D'altra banda, Consum ha ampliat a set setmanes el permís de paternitat retribuït, que són dues més del que estipula la llei. L'empresa, doncs, millora les condicions del permís per naixement, adopció o acolliment que ja tenia la plantilla, fixat en 6 setmanes des del gener de 2017. A més, com a novetat, aquesta mesura s'aplicarà amb caràcter retroactiu des del dia 5 de juliol, ja que la finalitat és facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral dels seus treballadors.

Segons explica la cooperativa, durant el 2017 un total de 143 treballadors es van beneficiar del permís de paternitat de sis setmanes. Consum compta amb més de 14.300 treballadors, dels quals gairebé 4.000 són homes, amb una edat mitjana de 39 anys. A més, Consum és l'única empresa de distribució que compta amb el certificat d'Empresa Familiarment Responsable, un segell promogut per la fundació +Família i que reconeix la bona feina de les empreses en matèria de conciliació i igualtat.

La nova mesura se suma a altres polítiques impulsades per l'empresa per facilitar la conciliació laboral, com ara l'ampliació de la paga extraordinària per a treballadors amb fills amb discapacitat, l'entrega d'un «val-canastreta» de 50 euros als empleats que acaben de ser pares, el fet de donar permisos recuperables d'un dia per als avis per part de filla o nora. Així, en els casos de fills prematurs que requereixin hospitalització, els pares podran absentar-se una hora de la seva jornada laboral fins que el bebè rebi l'alta mèdica; si els dos progenitors treballen a l'empresa, tenen la possibilitat de reduir-se la jornada dues hores diàries més.