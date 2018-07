L'exorcista

Suposo que finalment s´han acceptat les múltiples demandes de la feligresia gironina i, després d´una petició expressa del mateix papa Francesc, el Bisbat de Girona ha decidit nomenar exorcista el rector de Roses i Palau-saverdera mossèn Josep Puig Bofill. No és el primer a fer aquesta feina, ja que a Manresa el rector Joan Prat i Jorba també exerceix com a tal i a Espanya un total de quinze capellans tenen autorització de l´Església per practicar els rituals que són menester quan un representant del Malèfic s´introdueix en el cos d´una persona i, per tant, cal expulsar-lo ràpidament, no fos cas que s´hi quedés i hi fes vida.

Si el papa Francesc s´ho ha pres seriosament, vol dir que tot i les seves posicions progressistes en qüestions de la vida quotidiana sembla que creu fermament que Satanàs no es un personatge dels Pastorets sinó el contrapoder del seu Déu. I si ha intervingut en aquest tema és perquè, certament, hi ha una psicosi col·lectiva que ha fet créixer exponencialment les experiències místiques que d´alguna manera tenen relació amb els processos singulars que s´acaben amb un ritual exorcista. L´any 2008 a Alcalà de Henares es va concloure un cas que havia durat gairebé dos anys en el qual va intervenir el sacerdot espa­nyol Antonio Fortea, considerat una autoritat mundial en l´àmbit de la Demonologia. Es tractava d´una noia de 20 anys que patia migranyes, convulsions, dolors i cridava com una possessa mentre manifestava la seva aversió als objectes religiosos com el crucifix o el rosari fins al punt que, diuen, levitava! El mossèn va descobrir que tenia cinc dimonis dins seu cos i, seguint la guia oficial Ritual Romano de Exorcismos va conjurar-los a sortir invocant sants venerats per l´Església com dicta el manual. Al pobre mossèn, però, només se li va ocórrer citar Teresa de Jesús i José Mª Escrivá de Balaguer, a la qual cosa el Malèfic li va respondre que la primera sí que n´era, de santa, però que l´altre no. Evidentment l´enviat de Satanàs estava perfectament informat. En aquest cas, la noia se´n va sortir i el cas va ser validat pel Vaticà, final aquest ben diferent al d´Anneliese Michel, la jove catòlica alemanya que va morir l´any 1976 després de ser sotmesa a sessions extremes d´exorcisme.

L´autòpsia va determinar que la seva mort va ser provocada per deshidratació i desnutrició i, com a conseqüència, els pares i els capellans varen ser jutjats i condemnats per homicidi i negligència mèdica. Temps després Scott Derrickson dirigia El exorcismo de Emily Rose, la pel·lícula basada en aquest fet real. Uns anys abans d´aquest succés, el 1973, William Friedkin dirigia L´exorcista segons la novel·la de William Peter Blatty amb un gran Max von Sydow en el paper del capellà que havia de lluitar contra el diable que havia posseït la nena, un relat també basat en un cas diuen que real, de l´any 1949.

Un dels referents en aquest camp ha estat sens dubte el pare Gabriele Amorth, que fins la seva defunció ara fa un parell d´anys era considerat l´exorcista oficial del Vaticà, que s´havia enfrontat 70.000 vegades a Satanàs. En una de les darreres entrevistes que se li varen fer afirmava que «l´avortament, el divorci o l´homosexualitat els carrega el diable perquè escapen a la lògica de Déu».

Amb aquests antecedents no hi ha dubte que el nou exorcista Josep Puig tindrà feina per discernir entre possessió i malaltia. És per exemple el diable l´ens que hi ha darrere la decisió d´urbanitzar el paratge d´Aiguafreda? Mentre espera que li arribi el formulari, el caça-dimonis gironí sempre podrà ajudar a clavar creus a platges i places del nostre entorn donant un cop de mà als esforçats fidels en la seva croada per popularitzar (encara més) el símbol de la seva religió entre els no creients.