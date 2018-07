L'oportunitat de fer «escac i mat» a la discriminació social

El Centre Penitenciari Puig de les Basses va acollir aquest cap de setmana el primer torneig Obert d'escacs. La iniciativa, impulsada pel Club d'Escacs l'Atzucac, format per voluntaris, va ser tot un èxit i va comptar amb la participació d'una trentena de jugadors –federats o no– de les comarques gironines. La victòria se la va emportar Jesús Caballero, del Club Sant Gregori, que va aconseguir guanyar tots els partits del torneig, i l'intern Ionel P. va proclamar-se subcampió en perdre contra Caballero el duel final.

Un dels quatre voluntaris més representatius del Club d'Escacs l'Atzucac, Elias Muratet, assegura que «jugar a escacs és un element molt evident d'integració i agermanament, fins i tot importa el simple fet de col·locar les peces al tauler». En aquest sentit, detalla que «el jugador d'escacs no és el que juga bé sinó el que té una sèrie de principis». I precisament això és el que intenten transmetre cada divendres a la tarda als tallers que ofereixen al centre penitenciari, a part de lliçons sobre tècnica, tàctica i estratègia d'aquest esport.

Ionel P. és un jugador que mai abans havia estat federat i, després d'estar tres anys assistint a les classes d'escacs, ha anat millorant progressivament la seva destresa. Muratet explica que «té un nivell alt i, si el treballa, podria ser molt bo. A l'octubre surt en llibertat i nosaltres perdrem un bon jugador de cara a l'any que ve, tot i que preferim perdre'l. Ara estem buscant clubs al voltant del seu lloc de residència perquè tingui la possibilitat d'unir-s'hi un cop surti i pugui seguir jugant».

El club d'escacs del centre penitenciari està federat i des de la temporada 2017 competeix a la Lliga Catalana com un equip més. En la seva primera participació, un intern es va proclamar campió de Girona i subcampió de Catalunya a la categoria de tercera provincial, que es considera la menys complicada. A la lliga d'aquest any, que va tenir lloc entre el gener i el març, va jugar un equip a segona provincial i un altre, a tercera. Els voluntaris organitzen esdeveniments, com aquest torneig o els Tornejos Tramuntana, per mantenir un calendari d'activitats actiu durant la resta de l'any, que no hi ha lliga. «A més, molts interns no es volen federar perquè implica que les seves dades passin a ser públiques, així que no tenen l'oportunitat de poder jugar a la lliga però sí en aquests tornejos en què tothom que ho desitgi pot participar», afegeix Muratet.



Acabar amb els estigmes

La reinserció social es constitueix des de dos vessants: la primera, que els interns facin un bon treball i es mostrin participatius; i la segona, que la societat aculli els que han complert condemna dins la comunitat. «Encara s'ha de treballar molt en aquesta segona part, perquè si ja no hi ha relació amb els presos quan estan dins, difícilment es facilitarà la integració un cop estiguin en llibertat. Però són persones i també formen part d'aquesta societat», declara Muratet.

Segons el voluntari, com més gent vingui de fora i interactuï amb els interns, igual que es fa als tornejos, més s'eliminaran els estereotips i les pors infundades. Així, des dels clubs i el món dels escacs s'intenta reduir l'estigmatització. «Si ets bo jugant, ets ben rebut a qualsevol club. El lema de la federació internacional és Som una família, i no diferenciem entre ètnies, religions, ni classes socials. És una bona forma d'integració social perquè no mirem el rerefons del jugador ni si ha estat a la presó anteriorment, i potser els interns estan jugant contra un empresari que busca treballadors i els dona una oportunitat», diu Muratet.

Els voluntaris del club han notat últimament un auge en els tallers d'escacs; cada vegada hi ha més gent i necessiten més material. De fet, divendres passat no cabien en el mòdul educatiu que sempre utilitzen perquè hi havia uns 35 interns interessats. La presó, com a comunitat, està a l'expectativa. Les educadores asseguren que els que juguen a escacs milloren la seva relació dins de l'àmbit penitenciari. Fins i tot els funcionaris s'interessen pels resultats i, quan saben que han guanyat, per exemple, al club Gerunda, s'alegren i diuen: «Ja havíem vist que sortien de la presó amb cares tristes...».