La discriminació i el càstig afegit a les dones migrants

Si la informació és l'antídot més efectiu contra el racisme i la xenofòbia, el repte és aconseguir que arribi al màxim nombre de persones possible, propòsit amb el qual la Creu Roja ha donat forma de còmic al drama de la migració forçosa. L'objectiu és fer obrir els ulls, com a individus i com a societat, davant la pobresa, la violència i la marginació que hi ha darrere el fenomen migratori i que, en aquest cas, posa el focus en els perjudicis que afecten específicament les dones i les nenes.

Aquest material arribarà a les comarques gironines al setembre, quan l'organització humanitària preveu distribuir-lo entre les seves seus territorials, amb l'objectiu de reforçar la feina que ja s'hi ve realitzant des de fa mesos. Per exemple, el 15 de juny, voluntariat de vuit assemblees locals i comarcals de Girona, Barcelona i Lleida van participar en una formació d'agents de sensibilització contra l'exclusió social, en la qual es van preparar per desmuntar la rumorologia i els prejudicis que sovint s'aixequen entre la societat d'acollida i les persones que s'han vist obligades a desplaçar-se, abandonant país i família.

La Zarah i els seus fills, la Mariam, la Rana i el Salim, són els protagonistes de Quan tanco els ulls, recordo, una obra de la il·lustradora Cristina Bueno (Barcelona, 1983) que la Creu Roja descriu com a un «documental de no ficció» amb perspectiva de gènere, ja que incideix en els riscos i les vulneracions de drets que castiguen especialment les dones. La desigualtat i la discriminació, subratlla l'entitat, es multipliquen quan es tracta d'elles; i ho fan tant durant la ruta migratòria com quan arriben al destí idealitzat, Europa, on les dificultats sorgeixen en el procés d'acollida i d'integració al seu nou entorn social.

Els textos i les il·lustracions de Quan tanco els ulls, recordo –que la Creu Roja ha editat amb Norma Editorial i en col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament– es combinen per explicar les necessitats humanitàries, els drets i les situacions de vulnerabilitat concretes que pateixen dones i nenes durant el periple migratori, des del lloc d'origen fins a la destinació. Unes penúries que tenen a veure, sobretot, amb la salut, l'educació, els drets sexuals i reproductius i amb múltiples tipus de violència.



Posar-se en la pell de qui marxa

Aquesta és l'essència del que vol transmetre la publicació, que ja es pot descarregar en format digital i en tres idiomes (català, castellà i anglès) del web comicdocumental.obreelsulls.org, on també hi ha informació complementària com una proposta pedagògica que es pot treballar a l'escola, en activitats de lleure educatiu o, també, aprofundir-hi amb persones adultes. Ara bé, si qui llegeix el còmic simplement té ganes de compartir la impressió que li ha causat, l'entitat anima a fer-ho a través de les xarxes socials del Gabinet de Drets Humans i Dret Internacional Humanitari, amb l'etiqueta #QuanTancoElsUllsRecordo. Un canal més per a la difusió i la sensibilització amb la realitat de les persones desplaçades, posar-se en la seva pell, la finalitat amb què la Creu Roja promou aquesta iniciativa.