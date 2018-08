Música, una ofrena floral de familiars i sense parlaments

El gran acte programat a Barcelona per a la commemoració del primer aniversari dels atemptats del 17 d'agost de l'estiu de l'any passat serà auster i se centrarà en les víctimes i els seus familiars. Així ho va anunciar el consistori de la capital catalana, que va detallar que l'esdeveniment se celebrarà a dos quarts d'onze del matí a la plaça de Catalunya i girarà entorn el lema «Barcelona, Ciutat de Pau».

A l'acte, organitzat per l'Ajuntament amb la col·laboració de la Generalitat i la delegació de l'Estat a Catalunya, hi assistiran representants institucionals de Ripoll, Cambrils, Alcanar i Subirats, així com representants dels municipis on vivien les víctimes mortals, a més de membres dels cossos policials i dels serveis d'emergències. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, a més de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assistiran a la commemoració però no hi haurà parlaments institucionals. Sí que es farà una interpretació musical i la lectura d'un text en els set idiomes de les persones que van morir a causa d'aquell atemptat -català, castellà, anglès, francès, portuguès, italià i alemany.

L'Ajuntament va recalcar que l'objectiu és que el protagonisme de la commemoració recaigui en els familiars dels atemptats i els ferits. És per això que el consistori preveu que l'esdeveniment sigui auster, senzill i emotiu, amb la música com a fil conductor, gràcies a la col·laboració de les cinc escoles municipals de música de Barcelona i del Conservatori Municipal.

Presentat per la periodista Gemma Nierga, l'acte començarà amb la interpretació d' El cant dels ocells i seguirà amb la lectura d'un text per part de les persones que van participar en l'acte interconviccional que es va celebrar l'agost de l'any passat per condemnar l'atac gihadista.

Abans de l'inici de l'esdeveniment a la plaça de Catalunya, però, el mateix dia 17 d'agost està prevista una ofrena floral davant el mosaic de Joan Miró de la Rambla, al Pla de l'Os, amb la presència de familiars de les setze víctimes mortals.



Pendents d'un monument memorial del 17-A

L'Ajuntament va recordar que, en el marc de la futura reforma de la Rambla prevista de cara al 2019, treballa per crear i instal·lar un element memorial que evoqui l'atemptat, les víctimes i la solidaritat dels ciutadans de la tarda de 17 d'agost de 2017, quan van morir 16 persones i un centenar van resultar ferides a causa d'un atac gihadista a Barcelona i Cambrils.

A més, el comissionat de programes de memòria ha posat en marxa el web «Memorial la Rambla 17-A», on es recull l'arxiu digital dels llibres de condol i de la multitud d'elements deixats per la ciutadania a la Rambla els dies posteriors a l'atemptat.

Després dels atemptats, persones de tot el món van dipositar a la Rambla més de 12.000 objectes i documents com a mostra d'homenatge a les víctimes i suport als seus familiars. El centre de col·leccions del MUHBA ha documentat aquest any més de 8.000 objectes i tècnics del Museu d'Història s'han encarregat d'identificar, registrar, fotografiar i recollir tota la informació bàsica sobre els objectes perquè es puguin consultar a la nova pàgina web.

L'arxiu municipal contemporani s'ha encarregat de la preservació i difusió dels documents recollits a la Rambla «perquè no es deteriorin i es conservin». S'han identificat i descrit 4.654 documents, que es podran consultar a la nova pàgina web.