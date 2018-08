Per fi, en Pere Pons!

Quan el Girona FC va pujar a Primera Divisió, vaig dir que faria dues coses. La primera: la Costa Brava a peu. D´això en parlaré properament. L´altra, amb tota la il·lusió infantil que encara pugui trobar-se a dins meu, completar la col·lecció de cromos de La Lliga BBVA de Panini. Ha costat, però ho he aconseguit. Això sí, utilitzant terminologia futbolística, he de reconèixer que aquest partit l´he acabat guanyant als despatxos.

Després d´unes primeres setmanes joioses, la llista dels que em mancaven es bloquejava i gairebé no es reduïa. Fins i tot vaig posar en dubte l´existència del Déu dels cromos. És el que garanteix que de tots els futbolistes se n´editen exactament la mateixa quantitat. Als estius, quan els meus nebots eren petits, mantenien tesis sobre cromos impossibles o qüestionant el sistema de distribució que afavoria un poble o altre. Especialment intens en aquesta tesi era un d´ells, l´Oriol. Així, a mitja tarda, davant de l´emoció de les mares, en perdre de vista la mainada unes hores, els carregava al cotxe i fèiem la ruta a la recerca de sobres d´altres pobles un cop deixaven arrasat Palafrugell, Palamós, Begur, Platja d´Aro o Pals. Ha estat una contribució decisiva a la seva formació humanística i gastronòmica, doncs sempre acabàvem amb un sopar. Ni un dia que vam trobar al passeig de Llafranc en Lluís Torrent, Director General i alma mater des de Torroella de Montgrí de Panini, quarter general dels cromos hispànics, aquest els va poder convèncer.

Després de comprar a finals d´hivern, a Madrid, al meu quiosquer habitual, la darrera caixa de cromos sense èxit, vaig dimitir dels meus propòsits, optant directament per guanyar el partit al despatx. Això vol dir demanar als amics de Panini els que em faltaven. El vespre del dia que va arribar l´enviament, ho preparava tot per enganxar-los i gaudir del punt culminant de la col·lecció: acabar-la. Vaig encendre un cigar havà, tot servint-me un Glenrothes amb unes llagrimetes d´aigua, com recomanen els experts per fer-ne un gran moment. Sobtadament vaig quedar paralitzat i gairebé m´empasso el «puro»: em faltava en Pere Pons!

Durant mesos m´ha faltat en Pere per acabar l´àlbum. Em vaig veure per un moment salvat quan, a la presentació del llibre sobre el Girona FC de l´Albert Bassas que vaig tenir l´honor de prologar i presentar, a primera fila, hi era en Pere Pons amb l´Eloi Amagat (bona aventura americana, capità!) i l´Aday. Vaig pensar: avui en Pere Pons no se m´escapa, segur que disposa d´uns quants cromos d´ell mateix i me´n dona un. A canvi el convidaria a anar a Operación Triunfo, o al que sigui, dels meus temes. Però acabat l´acte i com diria el mestre Puyal, en Pere es va escapolir de l´escomesa, tal com ens té acostumats a veure, afortunadament, als camps de futbol el migcampista del Girona. Així que a principis d´estiu em vaig armar de valor, vaig trucar de nou als amics de Panini i ho vam resoldre discretament.

Com que tenia per la Costa Brava uns amics de Madrid, els vaig citar al restaurant La Riera de Sant Martí Vell. Acabat el sopar vaig agafar l´àlbum i vaig enganxar solemnement el cromo d´en Pere. Al bell mig del seu propi poble. Allà hi tenen La Principal de Sant Martí Vell, que és la gran Elsa Peretti, dissenyadora de joies de Tiffany´s, a la qual el poble li deu tant per la seva tasca de recuperació i rehabilitació i El Principal de Sant Martí Vell, que és en Pere. Per a la propera Festa Major els haurien de fer dos gegants.

Fa vint anys vaig escriure aquí mateix que un dia vaig regalar un havà Hoyo de Monterrey, mida doble coronas, poca broma, a l´actor nord-americà Matt Dillon. Estava sopant a una altra taula a La Riera de Sant Martí Vell i no tenia gènere com el meu. Mesos després el vaig trobar al Club Maccanudo a Nova York, on els aficionats guarden els seus cigars havans en caixes fortes. Li vaig recordar l´episodi i em va oferir un havà, òbviament il·legal i de contraban atès el bloqueig comercial amb Cuba. Va resultar que teníem un amic comú, madrileny resident a Nova York, que vam fer comparèixer immediatament. És una de les cinc nits que més he begut a la meva vida. De Sant Martí Vell a Manhattan.