Deu espanyols ja tenen plaça per viatjar a l'espai

Deu espanyols tenen reservada una plaça per viatjar a l'espai amb l'empresa nord-americana Virgin Galactic, que per 250.000 dòlars, que són uns 213.000 euros, ofereix la possibilitat de realitzar un vol suborbital a 110 quilòmetres de la Terra i així poder experimentar la sensació d'ingravidesa durant uns minuts.

Aquesta desena d'espanyols va adquirir el seu bitllet l'any 2008 i en uns inicis havien de compartir el viatge amb dues persones més que en aquests deu anys han sigut baixa «per motius personals i de salut», segons explica Ana Bru, que és una de les deu persones afortunades i la fundadora de l'agència de viatges Bru&Bru. Aquesta agència barcelonina, especialitzada en «viatges exclusius i personalitzats», és l'única autoritzada per vendre els bitllets a Espanya i Andorra, gràcies a l'acord que va arribar el 2007 amb el president de Virgin, el magnat britànic Richard Branson.

Bru ha viatjat a Filadèlfia per realitzar l'entrenament als simuladors del Centre Nacional de Capacitació i Investigació Aeroespacial (Nastar). De fet, serà la primera dona espanyola a viatjar a l'espai, encara que Bru no es considera exactament una astronauta: «Soc una persona amant dels reptes i les experiències, amb necessitat d'adrenalina i curiositat, forma part del meu ADN». Les proves de simulador són obligatòries per a qualsevol comprador del bitllet a l'espai, que a més ha de tenir un bon estat de salut i forma física, i no tenir més de 80 anys.



Exploradors d'emocions fortes

Ana Bru afirma que la majoria dels compradors són empresaris amb un perfil heterogeni, encara que tenen en comú ser persones «amants o curioses de l'espai i exploradors a la recerca d'emocions fortes», a les quals defineix metafòricament com a «astronautes frustrats».

Virgin Galactic calculava posar en òrbita els primers vols a l'espai el primer semestre de 2009, però actualment la nau encara es troba en fase de proves i sense data definitiva per a les expedicions. Aquesta demora no preocupa Bru, que declara que «no és una carrera espacial» i que «cal prioritzar la seguretat» del viatge, per la qual cosa es necessiten més períodes de prova mentre s'ultimen els detalls.

El 2014, un accident en un vol de prova en què va morir un copilot va fer que Bru&Bru tanqués temporalment el període de reserves de bitllets: «Quan estiguem llestos, volarem», diu Bru.

L'accident no va afectar directament les reserves a Espanya i l'empresària assegura que actualment té una llarga llista «d'interessats» a adquirir el seu bitllet «per iniciar una nova era» quan Virgin Galactic posi per fi una data definitiva per als seus vols suborbitals.