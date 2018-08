Senyores i senyors, passin i tremolin

Alguna cosa deu tenir la por, que ens atrau tant, només cal recordar l'èxit dels films de terror, de les cases de la por a les fires, o de les opcions polítiques més perilloses. El parc Samà de Cambrils a Tarragona prepara el que serà el major parc de Halloween d'Europa, amb 90 actors, vuit passatges del terror i quatre espectacles. Casas encantades, taverners caníbals, mutants, éssers de la nit? Els malsons més terrorífics s'hi faran realitat. Les 14 hectàrees que conformen el simbòlic parc es convertiran en l'escenari de les Halloween Scream Nights, un esdeveniment temàtic de terror que se celebrarà durant 12 nits a Cambrils. Els diferents passatges del terror, definits segons la intensitat de l'experiència, posaran a prova la resistència a la por dels assistents.

Coincidint amb la celebració de Halloween, el parc oferirà tallers de carabasses, concurs de monstres, de disfresses i maquillatge i contacontes, així com dues zones de terror aptes per a tots els públics: el fantasma del celler i els espantaocells del laberint. A més, una cadena de food tracks servirà menjar típic del Dia dels Morts. L'horari d'aquestes activitats serà de les 10 a les 18 hores.

A boca de nit, l'oferta es limitarà a majors de 15 anys, ja que el parc es transformarà en una esgarrifosa aventura des de les 20 hores fins a la 1 de la matinada - exceptuant el dia 31 d'octubre, l'horari d'obertura del qual s'ampliarà fins a les 3 de la matinada. Més de 80 actors repartits en quatre àrees seran els encarregats de disparar l'adrenalina dels assistents

El parc, uns jardins històrics que va impulsar a la fi del segle XIX el marquès de Marianao entre Cambrils i Montbrió, ja compta amb un gran laberint en una plantació de blat de moro, que ajudarà a ser l'escenari d'un malson digne del cinema de terror.

S'aprofitarà cada racó del parc per oferir una variada i completa experiència de terror, en zones catalogades en funció de la intensitat de l'experiència, de manera que cadascun podrà triar fins on arriba la seva resistència a la por.

La gradació del terror anirà des de l'escenari d'una taverna, d'intensitat mitjana-baixa, fins a l'espai «Claustrofòbia», d'intensitat extrema. Aquest últim és el que es coneix com una extreme house, una atracció amb contacte, zones de foscor absoluta, sons molt forts i impactes visuals, tan sols apta per als més valents.

Els visitants també podran gaudir de quatre espectacles d'horari fix per a tots els públics.

Destaca «Maleficarum», un xou que combina màgia i por, conduït en exclusiva per les Scream Nights pel finalista dels programes Got Talent España i Got Talent Magic Acherón Delacroix.

Les Halloween Scream Nights estan organitzades per Expertus Turisme i Oci, Europlayas, Funeral Cabaret i Imason Tarraco; i compten amb la col·laboració del Patronat de Turisme de Cambrils.