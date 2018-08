«L'aspecte exterior dona plaer, però no felicitat»

Pierre Nicolau, referent internacional en diverses tècniques de medicina estètica, ha treballat a Londres i París i ha estat convidat a realitzar operacions en més de 10 països diferents com Anglaterra, Rússia, Xile, Gabon o Vietnam. Visita actualment en la seva clínica a Figueres.



Coneix la sèrie Nip/Tuck?

Sí, i tant.

Vostè també comença cada consulta amb la frase «Digui'm què és el que no li agrada del seu cos»?

Ui, no, perquè aquesta és una manera molt americana de treballar que s'està expandint per tot el món, i especialment aquí a Espanya. S'estan establint relacions més comercials que mèdiques.

Així i tot, jo li pregunto a vostè: què és el que no li agrada del seu cos?

La panxa (riu). Hi tinc una mica massa de greix, com els passa a molts homes.

I per què no se la treu, home?

Perquè no tinc temps. A l'altra gent sí, és un problema que tracto amb freqüència.

Pel que sembla, la medicina estètica ja no és només cosa de dones.

I tant que no. El nombre d'homes que es fa tractaments estètics ha augmentat moltíssim en els darrers quinze anys, més o menys d'un 30%.

Quins tractaments són els que més demanen, aquests homes?

La implantació de bòtox al front i implantacions de reforç per modificar el nas. Això, pel que fa a la cara. Pel que fa al cos, sobretot volen eliminar el greix de l'abdomen i dels pits. I per acabar, també els implants de cabell.

L'estiu deu ser l'època de més clientela, perquè tothom vol lluir bé a la platja.

No ho cregui. La gent sol venir tot l'any, ja que just abans de l'estiu no és convenient fer-se tractaments agressius, a causa del sol i de la calor. Per tant, no es nota un increment significatiu. Al març, l'abril i el maig, sí que es nota cert augment.

Alguna vegada ha dit «no» a una operació o tractament que demanava un pacient?

Sí, s'ha de saber dir no. Per exemple ho faig amb pacients que venen amb la foto d'una famosa dient «vull ser com aquesta». O que demanen coses impossibles de realitzar o que no li faran cap bé.

Per exemple?

Una persona que ve dient que vol determinat tipus de nas, quan aquell nas no s'avé amb la seva cara, no quedaria normal. Fa poc ha vingut una persona que volia un augment molt important del volum dels llavis. Li he dit que no.

Devia haver vist alguna actriu famosa per televisió.

El problema és que moltes persones no es veuen com realment són. Miren només una part de la seva cara: només els llavis, només el nas... La meva feina és veure-ho tot en conjunt i mirar de donar una proporció natural, una harmonia.

Quina és la gran fal·làcia que corre sobre la cirurgia estètica?

Que tot és possible. La gent somia, i sovint la meva feina és fer-la tocar de peus a terra.

Per què tots volem ser guapos?

Per seduir. La seducció és el que ens permet perdurar com a espècie.

Ho sospitava: quan diuen que el que importa és la bellesa interior, ens estan mentint.

No, la bellesa interior és molt més important, ja que l'aspecte exterior no dona la felicitat. Dona plaer, però no felicitat.