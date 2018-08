Salut a les aules

Malauradament no és gaire freqüent que els polítics que estan al capdavant del Govern de Catalunya facin declaracions assenyades sobre qüestions que afecten la ciutadania. Començant pel president Quim Torra, el més habitual són les el·lipsis entorn el procés del mai acabar, les desqualificacions cap a l´adversari que pensa diferent o la munició dialèctica d´enfrontament amb el Govern d´Espanya que pugui desgastar ael president Pedro Sánchez. Però ves per on que el nou conseller d´Ensenyament, Josep Bargalló, ha trencat aquesta dinàmica i ha fet unes declaracions sobre un problema greu que afecta directament el seu negociat. El nou responsable del Departament ha dit clarament que no és bo que hi hagi alumnes que, en plena formació intel·lectual, física i d´hàbits alimentaris, no dinin fins a quarts de cinc de la tarda. Davant d´aquesta situació, el polític republicà opina que els centres haurien de tenir un espai perquè els alumnes puguin fer-hi un àpat i, per tant, la solució passaria per obrir cantines, una proposta que actualment està pendent d´un decret departamental i d´una negociació amb les AMPAs de tal manera que aquestes puguin participar en la seva gestió. No es tractaria de reobrir menjadors escolars en els ­centres de Secundària sinó que una ­cantina podria fer aquesta funció de garantir un àpat en condicions. «No és bo deixar tantes hores entre àpat i àpat» ha manifestat el conseller, una afirmació que, efectivament, certifiquen un bon nombre de professionals de la pediatria, cansats de comprovar com el sobrepès de la mainada amenaça d´afectar seriosament la seva salut futura.

Efectivament, el mateix director territorial d´Ensenyament a Girona, Martí Fonalleras, reconeixia en una entrevista que aquest és un tema important que requeriria una revisió a fons i, en aquest sentit, reconeixia que el fet que un alumne surti de casa a quarts de vuit del matí i torni a les 4 de la tarda s´hauria de posar sobre la taula, perquè «estem parlant de salut i de la funció social dels menjadors». Si els polítics tenen dubtes sobre la necessitat de solucionar aquesta qüestió, qualsevol pediatra els podrà confirmar que entrar a l´institut a les 8 del matí i sortir-ne a les 3 de la tarda amb només un parell d´estones de lleure de 20 minuts cadascuna, sense possibilitat de fer un àpat mínimament decent, comporta que la majoria de la mainada, en arribar a casa seva a quarts de quatre, faci un dinar ben poc saludable, habitualment a base d´entrepans o pastisseria industrial plena de greixos saturats. És a dir, tot allò que a la llarga serà sens dubte perjudicial per a la seva salut en no haver pogut fer de manera diària i sostinguda una dieta saludable.

Fabián Mohedano, exdiputat socialista avui en l´òrbita postconvergent, va liderar una iniciativa ciutadana que volia impulsar uns canvis horaris per tal d´adequar la vida laboral i social als paràmetres del nostre entorn europeu. El juliol de l´any passat es va signar un pacte en aquest sentit al qual es van adherir més de cent organitzacions i entitats de tota mena. Interessant iniciativa si tenim en compte que els problemes d´obesitat infantil a Catalunya i a Espanya en general superen la mitjana dels països europeus. Si per exemple Portugal, Grècia o Itàlia tenen per costum dinar a la 1 del migdia i les botigues solen tancar a les 7 de la tarda, per què aquí anem amb uns altres horaris essent com som també un país mediterrani? Lloables objectius com també ho són les noves idees del conseller Bargalló, perquè si de debò volem canviar els usos horaris hem de començar per l´escola i no pas pel taller mecànic. Qui gosarà però trencar l´horari compactat que es va establir l´any 2012 impulsat per determinats interessos gremials? Aquesta és la qüestió.