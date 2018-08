«Quan una dona es fa gran, el mercat heterosexual no està fàcil»

Anna Freixas publica «Sin reglas» (Capitan Swing), on analitza la sexualitat de les dones grans, les que ja tenen menopausa, les que ja no pateixen segons quines molestes regles

Anna Freixas publica «Sin reglas» (Capitan Swing), on analitza la sexualitat de les dones grans, les que ja tenen menopausa, les que ja no pateixen segons quines molestes regles



Totes les regles molesten, si parlem de sexe?

En sexe molesten quasi totes les regles. Però n'hi ha algunes de bàsiques que són importants i sempre hi han de ser, com el consentiment. Diria que el consentiment és l'única regla, en el sexe.

La menstruació és una regla molesta?

Aquesta és bastant molesta, sí. Sobretot quan ja no et fa falta. I com que en aquests moments les dones tenim tan poques criatures, no la necessitem gaire.

Per què a tanta gent encara li sembla ridícul el sexe en la maduresa, no diguem en la vellesa?

Són restes d'una mala educació afectiva-sexual, franquista i controladora. Tot això fa pensar que el sexe és una cosa complicada i que únicament és necessària a la joventut.

Quina és la gran diferencia entre el sexe a la maduresa i a la joventut?

El gran canvi és la tranquil·litat, el pas de la sexualitat a la sensualitat. És a dir, en la maduresa hi ha una sexualitat molt més calmada, també hi ha un coneixement més gran del cos i del desig. Per tant, quan ets més gran, la sexualitat pot ser molt més rica. Quan ets jove vas més al « aquí te pillo, aquí te mato».

Què és el que més molesta de la menopausa, suposant que res molesti?

Les idees negatives que es tenen sobre ella. A la menopausa se li pot aplicar la frase « no es tan fiero el león como lo pintan». Però com que arrossega un prejudici cultural tan important, les dones ens hi acostem una mica espantades i no n'hi ha per a tant. També és cert que no hi ha una sola menopausa, sinó moltes.

Observo força casos de lesbianisme sobrevingut en la maduresa. Vostè inclús hi dedica un capítol del llibre.

Té a veure amb el que li deia abans, que coneixem millor el cos i el desig. Naixem heterosexuals per mandat, però amb el temps la gent reflexiona sobre quina és la seva sexualitat. També cal tenir en compte que quan una dona es fa gran, el mercat heterosexual no està fàcil, així que hi ha gent que creu millor diversificar.

M'agrada l'expressió «mercat».

Ha, ha, és que és cert. Els homes madurs tenen tendència a buscar relacions amb dones més joves, així que per a les dones de la seva edat no és fàcil trobar un home interessant, que els agradi.

Els homes som uns analfabets sexuals?

Bé, al llibre no parlo d'ells.

No, ja ho sé, això l'hi pregunto jo.

Vivim en un país sexualment molt pobre, no hem tingut una bona educació sexual. Es confia en què s'expliqui de pares a fills i de mares a filles, però no es pot transmetre el que no es coneix. Els homes més intel·ligents són els que fan una reflexió sobre la sexualitat que va més enllà de penetració i de coit. Transformen la seva sexualitat en una sexualitat més femenina, més pausada, més tranquil·la, més juganera.