«L'Alcorà és feminista, va ser un gran avenç per a la dona»

Anem per feina, que hi ha psicosi: l'Alcorà crida a la guerra contra l'infidel?

En absolut. Bé, si entenem per infidel una persona que no té creences, l'Alcorà convida a convertir-lo o esclavitzar-lo. Però els catòlics, budistes, jueus, etc., no són infidels, el que passa és que molta gent ho creu erròniament.

Jo que soc ateu, puc ser esclavitzat?

Això, un musulmà, ni ho entén. El... convidarien a abraçar l'Islam (riu).

Així, per què tanta gent sosté que l'Alcorà crida a matar els no musulmans?

Hi ha molta incultura, la ignorància és molt atrevida. Es podria preguntar als polítics per què interessa que corri aquesta brama. A l'edat mitjana molta gent es va fer musulmana, i va començar una campanya contra l'Islam que encara dura.

Almenys sí que deu aconsellar pegar a la dona, no sigui que es desbandi.

A la sura número 4 diu que si el marit tem que la dona el desobeeixi, primer l'adverteixi, després no tingui sexe amb ella i com a darrer recurs, li pegui. Ara bé, l'Alcorà s'ha de llegir sencer. Al capítol 33 ensenya com s'ha de pegar la muller, i posa l'exemple de Job, que havia promès donar cent fuetades a la dona, i penedit però per no mentir ho fa amb un grapat de palla. Al meu poble d'això se'n diu fer pessigolles. O sigui, sí que diu que es pot pegar la dona, però s'hauria de seguir el mètode que estipula.

El llibre sagrat obliga la dona a anar tapada?

De cap manera, no diu enlloc que hagin d'anar tapades. Obliga només a anar amb el sexe tapat, tant homes com dones, elles també els pits.

Doncs per què n'hi ha tantes que mostren només la cara o només els ulls?

Afortunadament només algunes. El que passa és que és una moda o actitud que s'està estenent. I això és nefast, terrible. El problema és que la majoria de musulmans no pot entendre l'Alcorà en la llengua que està escrit, i l'imam els pot fer creure que diu el que no diu.

Segons diu, l'Alcorà no sembla pas més masclista que la Bíblia.

És més feminista l'Alcorà que la Bíblia, si bé el feminisme d'avui no és com el d'aleshores. L'Alcorà és un llibre feminista, va ser un gran avenç per a la dona. Una altra història és el cas que es fa al que diu.

Al llibre parla d'altres temes.

Sí, de la gihad i de com s'ha tergiversat el seu significat, l'interpretem els occidentals a la nostra manera i quasi els estem ensenyant a ells. També de la mentida del vel, de la fal·làcia de les huries que esperen al cel...

Un moment! Mentida? Però si això era el que em temptava d'abraçar l'Islam!

Doncs oblidi-ho, ja no n'hi tocaria cap, amb la quantitat de musulmans que hi ha hagut al món.

Com veu que en alguns llocs i ciutats es prohibeixi que les dones vagin amb vel?

Crec que tothom ha de tenir llibertat per vestir com vulgui. Ara bé, si el porten, que el portin per gust, jo no soc ningú per impedir-ho.

N'hi ha que el porten per gust?

Sí que n'hi ha. Per gust o per convicció. També se'ls podria dir que llegissin bé l'Alcorà i veurien que no els cal. Però si el volen portar, no té per què prohibir-se.

«S'han d'adaptar als nostres costums», es sol repetir.

Tothom critica que quan els musulmans venen aquí, vesteixin com als seus països. Però quan els missioners i monges van a països islàmics, no es canvien de vestit.

Si fos creient musulmana...

Déu me'n guardi.

Si ho fos, li seria fàcil seguir els preceptes de l'Alcorà?

És igual de difícil viure segons l'Alcorà que viure segons l'Evangeli.