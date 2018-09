«Trobades sardanistes ja n'hi ha, ens agrada un ball americà»

A més de ballar Lindy hop –a la foto surt amb el seu partenaire Pep Farré–, Alba Casadellà és l'organitzadora del «Swim out Costa Brava», que aplega des de demà fins diumenge a Palafrugell, més de 600 ballarins d'aquest estil i bandes de la música que els fa moure: el swing

Sap ballar?

Sí que en sé. Fa molt temps que ballo.

De tot?

De tot no, perquè en ball hi ha moltes disciplines. La meva especialitat és el Lindy hop.

Entre nosaltres: no preferiria un bolero, que es balla ben agafadets?

Em sap molt de greu, però no. Em quedo amb la música swing i amb el Lindy hop, que és el meu ball preferit. I que és molt divertit.

Poc romàntica la veig.

No cregui, el Lindy hop també pot ser romàntic, encara que sigui una música diferent.

Tinc entès que l'origen del nom d'aquest ball és si més no curiós...

Segons sembla, ve de Charles Lindberg, que va fer el salt ( hop) en avió entre Amèrica i Europa.

Miri que es veu que en Trump al seu costat, passaria per socialista...

He, he, sí, això és una de les coses que es podrien dissociar del Lindy hop.

Com han aconseguit més de 600 participants?

Bé, és que ve gent de tot el món. Sobretot d'Europa, però aquest any hem fet el salt a Àsia. Els asiàtics venen molt fort, sobretot de Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong...

Allà s'han aficionat al Lindy hop?

I tant, ja fa uns anys. La comunitat d'aquella zona és de les més potents del món. Ara per ara estan ballant molt i es mouen per tot el món. També tenim gent de Sud-amèrica, i alguns dels Estats Units.

No seria més patriòtic fer una trobada sardanista que una de swing?

Potser patriòtic sí que ho seria, però a nosaltres ens agrada un ball nord-americà. De trobades sardanistes ja n'hi ha moltes.

El festival està també obert a profans absoluts del ball, com jo mateix?

Sí, les festes de la nit, al paratge dels Ametllers, estan obertes a tothom. Allà tocaran les bandes internacionals i podran veure tota la gent ballant.

Per ballar Lindy hop s'ha d'anar vestit d'època?

No hi ha cap norma, però és cert que a mesura que t'hi aficiones, agafes el gust de vestir-te d'època, dels anys 20-30 als EUA.

Tal com van les coses, aviat demanar per ballar a una senyora, estarà mal vist, per masclista?

Noi, perquè el Lindy hop no és gens masclista. Té dos rols: líder i follower, i la dona pot ser qualsevol dels dos. També poden ballar dues dones o dos homes.