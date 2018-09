Com entrar al nostre rusc: la residència és només per a majors de 25 anys i per a un màxim de 45 ( sic); s'ha de disposar d'una nòmina superior a 450 euros; «no pots tenir antecedents penals ni abans ni durant la residència»; queda prohibit tenir-hi mascotes; no cal cap aval». Les normes, «obligatòries», de les eventuals comunitats de veïns dels blocs d'habitatges –per dir-ho d'alguna manera– que l'empresa Haibu 4.0 tenia previst promoure a Barcelona són molt clares. Haibu 4.0 construeix «ruscs», edificis formats per càpsules d'1,20 metres d'amplada, 1,20 d'alçada i 2 d'allargada, que costen uns 200 euros al mes, pensades per donar resposta al problema que representa en moltes ciutats espanyoles trobar un habitatge a un preu assequible. Marc Olivé i Eddie Wattenwill pensaven obrir el primer «rusc» de MiniHouses («minicases», en català) al barri de Sants-Badal, informa Idealista.com, però l'Ajuntament, amb l'alcaldessa Ada Colau –que fa uns anys es vestia de capità V de Vivienda i feia performances per reivindicar el dret a l'habitatge digne– al capdavant, ja ha dit que ni parlar-ne, que projectes d'aquestes característiques «no tenen cabuda a Barcelona», perquè no compleixen «de cap manera els requisits mínims d'habitabilitat que s'exigeixen per viure amb dignitat». Explica Idealista.com, que cita fonts de l'empresa, que Haibu 4.0 aprofita un buit legal per vendre el producte: «Ni lloguem ni venem; és una cosa més semblant a una comunitat o associació, una cosa més social». Resposta del consistori, per boca de la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz: «l'amuntegament és il·legal». Un reportatge emès per la televisió local Btv ha detonat la polèmica al voltant de la possibilitat que aquesta mena d'habitatges acabin implantant-se a Catalunya, força pujada de to a les xarxes socials. Deia per exemple la diputada de la CUP Mireia Boya, curt i ras, al Twitter ( @yeyaboya): «Un pis de 2,6 metres quadrats és un taüt. I els promotors, uns mercenaris pocavergonyes». Inspirada en edificacions existents al Japó, Haibu 4.0 projecta construir un rusc de 100 metres quadrats a Barcelona on hi viurien 15 persones, que compartirien espais, com ara els lavabos, assenyala El País, que explica que els promotors ja han rebut 500 sol·licituds per part d'inquilins potencials. Els clients tipus són persones amb dificultats per arribar a final de mes. «Em satisfà anunciar-vos que, segons he sabut per la premsa, entro dins del públic objectiu dels pisos rusc», ironitzava Manolo Martínez (@manolomart1nez) al Twitter. «Quan la precarietat es fa negoci afirmant, a més, sense embuts, que el seu model a Barcelona es dirigeix a les rendes baixes», censurava Eva Nebot (@evanebot). «Les abelles viuen en grups de centenars de companys/es. T'ensenyem a viure amb més persones en els ruscos. L'ésser humà és un animal de comunitat i el seu lloc és la comunitat». La filosofia Haibu 4.0.