«Per viure de l'art calen altres coses, a banda de ser bon artista»

«Plecs», perquè considera que ja és hora de plegar?

En part sí, perquè els jocs de simetria són presents en tota l'obra. Els plecs del cos, entre d'altres.

Mala cosa, els plecs del cos. Tothom els vol eliminar.

He, he, no em refereixo a les arrugues.

El cos és molt present en la seva obra.

No és res intencionat, és una cosa que m'he trobat. Jo treballo molt instintivament, i és al cap del temps, en veure l'obra en el seu conjunt, que hi trobo el fil conductor. En aquest cas, va ser el cos. No sé per què, suposo que és el que tinc més a mà.

Li agrada més el cos que l'ànima?

El cos és l'eina que permet a l'ànima existir.

Què troba als mercats de vell, que li agraden tant?

M'agraden molt els objectes i els materials en general, també les antiguitats. Sempre espero descobrir-hi algun tresor.

Quin és l'últim objecte que hi ha trobat?

L'últim no el recordo, però em ve al cap una capseta que no sé per a què serveix, metàl·lica, amb forma com de paquet de tabac, que a dins té com uns compartiments verticals, també de metall, i tota folrada de vellut.

Imagino casa seva quasi com un magatzem d'objectes estranys.

Una mica sí (riu).

Què l'inspira?

No ho sé, sovint és l'atzar, objectes que trobo. O alguna idea que s'acaba de completar gràcies a una casualitat. No sé si posar un exemple seria estendre'm massa.

Per favor, estengui's.

Tenia la idea de fer una mà que s'enduia un cor. Ja estava a punt d'anar a la carnisseria a comprar un cor, però vaig obrir un armari de casa i hi vaig trobar una pedra -que havia guardat allà ni recordo quan- que semblava un cor. I a més, trencada de tal manera que encaixava en la mà. No vaig haver d'anar a la carnisseria.

La imagino remenant contenidors, a veure què hi troba...

No, això no. Però haig de confessar que alguna vegada hi he vist algun marc bonic, i me l'he endut.

Utilitza tot tipus de material, per la seva obra. I si n'hagués de triar un?

Això seria molt difícil, però potser triaria el paper.

N'hi ha prou de ser bon artista, per viure de l'art?

No n'hi ha prou, calen altres coses.

Per exemple?

L'altra feina de l'artista és saber-se moure. Per bo que siguis, si et quedes a casa i no ensenyes l'obra, ningú no vindrà a interessar-se pel que fas.