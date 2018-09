«Girona amb talons és incòmoda, calen unes bones vambes»

El pròxim 21 de setembre, dins de giModa, la setmana de la moda de Girona que tindrà lloc al monestir de Sant Pere de Galligants, l'experta en moda Peté Soler presentarà el seu llibre «Girona+», que retrata com són els gironins i com és el seu estil, marcat per la seva manera de fer

Girona més... què?

Girona més, perquè té ganes de ser més que els altres. O sigui, els gironins tenen això. La frase va ser una bona troballa del Polònia, perquè el president Puigdemont té aquest punt una mica... xulo, però no ho dic despectivament sinó en positiu. Girona més que els altres, perquè sempre hi ha comparacions.

President Puigdemont o expresident?

Jo li dic president. I per cert, participa en el llibre. Parlo sobretot de la moda i el disseny, però volia opinions de gironins de fora d'aquest àmbit, per això he copsat l'opinió d'Àlex Granell o d'exalcaldes com Nadal i Puigdemont, entre d'altres.

No serà que és més...carca i conservadora que cap altra ciutat?

Em sembla que això era abans, però crec que ja no. Hi ha hagut tota una sèrie de gent que ha volgut projectar Girona cap a fora, i es nota molt. Els pixapins de can fanga, que jo en soc, notem que a Girona hi ha una emprenedoria bestial, potser el fum de la fàbrica Nestlé té algun efecte miraculós. Hi ha molt dinamisme, i això de carca no en té res.

Quan he llegit que al llibre pretén fer un retrat dels gironins, m'he espantat, perquè els conec molt.

Ha, ha, els més durs amb Girona són els mateixos gironins, això sempre passa. Però quan vens de fora, és una ciutat que enamora, tal com diu l'eslògan. I no parlo de les pedres o el Joc de trons, aquesta cosa una mica Disney, hi ha molt més. Per exemple, ara hi ha Temporada Alta, que no te l'acabes.

Si hagués de destacar una sola cosa de Girona, què triaria?

Que te la pots trepitjar fàcilment, això és genial. Amb unes bones vambes, això sí, perquè amb talons és una ciutat una mica incòmoda. Els talons són per a la nit, que sempre hi ha coses a fer. També té una altra cosa: el temps no passa tan de pressa, tens temps de fer un cafè sense que et perjudiqui la feina. M'encanta, això a Barcelona no passa, la gent va tan atabalada que fins i tot el perjudica la feina. A Girona, és al revés.

A quin lloc de les comarques de Girona li agradaria perdre's?

Home, jo tinc casa a Cadaqués, així que...

Cadaqués! No va anar a la famosa paella?

No, jo no soc d'aquesta classe social (riu). Jo em faig amb els més bohemis, el meu carrer està ple de galeries d'art. M'agrada molt el món de la gent que ara té una certa edat però va construir aquest Cadaqués obert al món.

M'ha de perdonar, amb la paella li he interromput l'explicació del seu lloc favorit, allà on es perdria.

Després de Cadaqués em perdria per molts llocs gironins. Per exemple, els darrers mesos m'he comprat més roba a Girona que a Barcelona. Pot semblar una frivolitat, però es que m'encanta el comerç gironí.

No són ja totes iguals, les botigues de Girona, Barcelona i Londres?

És cert que a l'Eixample de Girona hi ha les mateixes cadenes de roba que arreu. Però crec que a Girona encara es poden trobar aquelles botigues de cinc generacions, han sobreviscut i m'encanten. Té molt de mèrit, perquè les noves generacions han aconseguit adaptar-se. A Barcelona en queden poquíssimes, però a Girona encara en queden moltes.