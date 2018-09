«Hem de treure suc a un sentit tan important com el tacte»

Clara Sullà, de la Bisbal, és professora de l'escola Qstura i cap de vestuari de La Fura dels Baus. Especialista, a més, en les relacions entre teixits i tacte, ahir mateix va marxar a Suècia, becada per la universitat de Sliperiet, per desenvolupar el seu projecte Tèxtil-Tàctil.

Clara Sullà, de la Bisbal, és professora de l'escola Qstura i cap de vestuari de La Fura dels Baus. Especialista, a més, en les relacions entre teixits i tacte, ahir mateix va marxar a Suècia, becada per la universitat de Sliperiet, per desenvolupar el seu projecte Tèxtil-Tàctil.

Cap de vestuari de La Fura dels Baus deu ser una feina descansada: van sempre en pilotes.

Ha, ha, això era abans, en els espectacles de fa anys. Era un temps que el teatre s'havia de reivindicar d'una altra manera. Però ara s'estan dedicant molt a l'òpera, i és el que faig jo.

Ara va a Suècia on, i més en aquest temps, van vestits i molt vestits.

Sí, m'ha tocat anar-hi els mesos més durs. I a més, a penes hi ha llum del sol.

Quina relació tenen el tacte i els teixits?

Hi ha molts tipus de teixits, cadascun amb la seva textura i la seva superfície, sempre en trobes algun que ve de gust tocar. A més a més, jo treballo i manipulo d'una manera els teixits, creant arrugues, plecs, volums, etc. Els treballo amb diversos materials fins a crear una estructura, que al final és una nova textura. I fan venir ganes de tocar-la. Relaciono el teixit amb el tacte, perquè és un dels sentits que més m'interessen.

En quin sentit li interessa?

M'agrada saber com ens relacionem els humans amb el tacte, com ens afecta

Perquè ens entenguem: el que vostè fa en aquest projecte no és per posar-se sinó per mirar.

Vestits, el que es diu vestits, els faig només per La Fura. Podríem dir que són vestits escultòrics. És com si jo mateixa em fes la meva matèria primera, creo unes estructures i volums, i amb allò els faig uns vestits.

I el Tèxtil-Tàctil?

Això és una altra història. La idea és fer instal·lacions d'art en diversos formats, com per exemple grans panells a la paret o a terra. En definitiva, que sigui art tocable. Però dirigit a dues línies diferents.

Quines?

Una d'àmbit més social, en centres educatius, hospitals, geriàtrics... I això és perquè he comprovat les propietats terapèutiques i els beneficis que aporta tocar el teixit. No només és per mirar, sinó per tocar. Hem de treure suc a un sentit tan important com el del tacte. Aquesta seria una línia.

I l'altra?

Seria en l'àmbit de decoració, interiorisme, etc. Les grans instal·lacions tèxtils i tàctils serveixen també per decorar qualsevol espai, des del hall d'un hotel a un auditori.

És això el que va a desenvolupar a Suècia?

Exactament, la beca és per investigar i per fer prototips sobre noves textures. A més a més, la beca inclou assessorament sobre com muntar el teu pla de negoci. O sigui, que el projecte no quedi com a flor d'un dia sinó que tingui continuïtat.

Vestir un teixit agradable ens fa més feliços?

Estic convençuda que sí, encara que sigui d'una manera inconscient. Tant el teixit agradable com el seu el color incideixen en el tacte i en la vista. Home, parlar de felicitat potser és molt gros, però ja l'entenc, segur que ens aporta beneficis i ens ajuda a sentir-nos millor.