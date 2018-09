«Ser friqui comporta problemes conjugals, no li aconsello fer-se del gremi»

Carlos Acedo és l'organitzador de la convenció «Soc friki, soc cultura», que tindrà lloc a Figueres els dies 29 i 30 de setembre. Hi haurà exposicions, xerrades, esdeveniments i estands de tot tipus... per a friquis i no friquis

Abans que res, permeti'm que el feliciti pel seu casament.

Això sí que és ser friqui, oi?

És ser molt friqui, i més amb els temps que corren. De segones núpcies, no?

No, no, de primeres.

Així, més que friqui, el que li han de fer a vostè és un monument.

Però per gent estranya, la que deu esperar reunir en la convenció, no?

Esperem reunir molta gent, però estranya... depèn del que vostè entengui per estranya. És que nosaltres estem molt a l'extrem de la gent estranya, som més que estranys. Hi ha des de gent que es disfressa fins a gent que s'està hores jugant amb videojocs. Som gent rara, sí.

Si són gent estranya podrien fundar un partit polític.

El problema seria si guanyéssim: llavors, què faríem?

Doncs res. El que fan tots.

Sí, realment ho tindríem molt fàcil, per millorar el que hi ha.

Vostè és friqui?

Jo soc molt friqui. No en el sentit de disfressar-me ni de tirar-me vuit hores en una partida de rol, però soc una enciclopèdia vivent d'informació inútil.

Deu arrasar jugant al Trivial.

Sempre perdo, perquè al Trivial hi ha molt poques preguntes friquis. La típica d'«A quin any es va estrenar '2001, una odissea espacial'?» surt una sola vegada.

I a quin any es va estrenar?

Mmm... doncs ara mateix no ho sé.

Realment el veig molt friqui. Quina és la persona més friqui que coneix?

Un stormtrooper que conec que...

Perdoni, un què?

Un que es disfressa de soldat d' Star Wars, i adora tant el seu vestit que el té com si fos la verge Maria. Em va convidar a casa seva perquè el veiés amb el vestit posat, no em deixava agafar l'arma, jo només la podia mirar sense tocar-la.

Creure en els polítics és ser friqui?

Primer vaig ser ateu i després vaig ser apolític. Però ara que ho penso, algú que surt a la TV dient a 40 milions de persones «somos españoles, muy españoles y mucho españoles» ha de ser molt friqui, sí. No me n'havia adonat, però sí, els polítics són molt friquis.

Els friquis rebutgen el sexe o això és només un mite?

Una bona part dels friquis rebutja el sexe, l'hi confirmo. Prefereixen estar fent les seves fricades que estar amb la seva parella. Ser friqui comporta molts problemes conjugals. No li aconsello que s'uneixi al gremi, ara que s'ha casat.

L'invent de la paraula friqui ha servit perquè els rarets de tota la vida prenguin consciència de classe?

Aquest és l'objectiu de la convenció, mostrar que la cultura friqui és cultura. A mi de petit em deien « el niño de los marcianitos». Ara faré 49 anys.

I encara ho és?

Sí, però ara amb orgull. Ara dic «soc el niño de los marcianitos. Què passa?». I la gent pensa «coi, potser aquest ha entès alguna cosa que nosaltres no hem entès».