«Si ment i cor van plegats, un assoleix el que es proposa»

Els dies 26, 27 i 28 d'octubre tindrà lloc «El residencial d'Arbúcies», un programa dirigit per Anna Colom (l'organització la du a terme la Marta Andiñach) sobre gestió del dolor físic i emocional, interpretació de somnis i Llei de l'Atracció

Resulta que el dolor es pot gestionar?

No. El dolor és una conseqüència d'alguna cosa que no funciona en el nostre cos. El que sí que podem gestionar són les emocions. És a dir, davant d'una malaltia diagnosticada per un professional mèdic, és molt important tenir eines que ens ajudin a passar de la millor manera possible aquest procés tan dolorós i no retroalimentar-lo amb la ràbia, la impotència, la culpa, etc.

Perquè ens entengui la gent: quan vostè sent dolor, què fa?

Després d'enrabiar-me amb el dolor, m'escolto, m'observo i miro d'entendre què he fet de diferent respecte a quan no en tenia. Intento esbrinar si emocionalment hi he contribuït. Com ha sigut la meva vida fins ara? He sobreviscut o he viscut? Normalment la resposta sol ser «he sobreviscut», «he viscut pels altres»... La suma de les emocions no gestionades és una de les causes principals que fa que el nostre cos físic emmalalteixi. Cal fer un reset a totes aquelles emocions que ens produeixen sentiments negatius i convertir-los en positius. D'aquesta manera ajudarem que el cos físic funcioni una mica millor.

És possible viure sense dolor?

I per què no? Tot és possible. Hem de voler avançar i no tenir por de quedar-nos estancats, hem de fer front al nostre passat.

Anem a la Llei de l'Atracció: realment els nostres pensaments influeixen sobre la nostra vida?

No només els nostres pensaments, també les nostres accions, les paraules, però sobretot la nostra actitud. La Llei de l'Atracció sempre funciona. Funciona els 365 dies de l'any, no para, com les ones del mar, nit i dia. Qui realment no funciona és un mateix.

I si no funciono, què passa?

Quan un funciona amb coherència amb si mateix, és a dir, quan ment i cor van plegats i un ho porta a l'acció, aleshores aconsegueix el que es proposa. I si així i tot no ho aconsegueix, la persona està totalment preparada per entendre que no és el moment d'assolir allò que tant desitja, i ho vius des de la comprensió i no des de la frustració.

Té algun exemple concret que demostri la fiabilitat d'aquesta Llei de l'Atracció?

Sí, la meva pròpia experiència personal. Fa catorze anys em van diagnosticar una malaltia greu, evolutiva, crònica i degenerativa. I, en canvi, avui faig vida completament normal. No sé si vol que li expliqui més detalls, és una història bastant llarga.

No crec que sigui necessari. En canvi, sí que em sorprèn que no hagi abandonat la medicina tradicional. Per quin motiu no ho ha fet?

Perquè és un error. El nostre cos físic necessita la medicina tradicional, som humans i necessitem trobar-nos bé. Ara bé, això no vol dir que hàgim d'abusar dels medicaments com si fossin l'aire que respirem.

Es tracta de fer compatibles les aspirines i la gestió del dolor?

La teràpia de la gestió del dolor sana els bloquejos emocionals, que a la llarga són els que contribueixen que emmalaltim. La teràpia emocional és imprescindible per no recaure en la malaltia física i sanar bé l'origen d'aquesta. Sempre treballo al costat de la medicina tradicional, som complementaris, no podem anar per separat.