«I tant, que em moc per interessos... però no materials»

«I tant, que em moc per interessos... però no materials»

Com de gran és la Paula Grande?

No gaire, perquè Paula significa precisament petita, així que el nom compensa el cognom.

Però dir-se Grande li deu posar pressió al damunt, ha de deixar el cognom al lloc que li mereix.

No, pressió no, el que provoca és que la gent en faci acudits, em digui grande per animar-me, etc.

Vagi amb compte, els piropos ja quasi han quedat proscrits.

Té raó, jo em referia més aviat que utilitzen el meu cognom per elogiar-me el treball.

Es despulla?

M'encanta despullar-me, ho faig cada dia diverses vegades.

Em referia si es despulla en aquest disc.

Ha, ha, sí, perquè en aquestes cançons explico moltes coses de mi mateixa, de com soc, de què penso, de què sento... Explico moltes coses de mi, però també me'n guardo algunes, que consti.

Mmm... m'he quedat amb el seu amor al nudisme.

Em penso que en tot l'estiu no m'he posat biquini ni una sola vegada. M'encanten les platges nudistes, i veure-hi famílies que hi van totes juntes.

Vaig llegir que va de baixa fins i tot el «topless» a les platges, ens estem tornant puritans.

De debò? Doncs jo ho reivindico, i a més des de l'òptica feminista. A l'estiu és normal veure un home que fa esport sense samarreta, també ho hem de poder fer les dones.

Avisi quan ho faci, enviaré el fotògraf.

Per què no? Sempre que ho acompanyi d'un text reivindicatiu feminista.

Per descomptat. Un dels temes del disc es diu «M'interessa». No serà de les que es mou per interessos?

I tant que em moc per interessos. Per interessos no materials: l'amor, l'amistat, la família...

Observo que hi ha cançons en castellà, en català i en anglès. Més que un disc sembla el programa de Ciutadans

(Riu) El meu pare és canari però de ben petit va anar a viure a Veneçuela, i la meva mare és extremenya. O sigui que a casa sempre hem parlat castellà. Però jo parlo català. Per tant, he volgut incloure al disc les meves llengües.

En què es nota el seu origen veneçolà?

Em diuen que en el cabell, els ulls, l'expressió de la cara...