«No em considero cap exiliat, tot i que no vinc gaire per aquí»

Què té la natura, que tant li agrada?

La natura és meravellosa, perquè tots en formem part, tots vivim d'ella. I per a un fotògraf és un regal, perquè està sempre canviant, un mateix paisatge no és mai exactament igual. Per això soc un ferm defensor de la natura.

I per això es dedica a fotografiar-la amb fruïció?

Si amb el meu treball aconsegueixo que algunes persones tinguin més respecte per la Natura, ja em donaré per satisfet. L'estem maltractant, i tots aquests fenòmens –tifons, terratrèmols, tsunamis, etc.– que els darrers temps semblen més violents que mai, no són casuals.

Parafrasejant el filòsof, podríem dir que com més coneix els homes, més estima les pastanagues?

Ha, ha, podríem dir que sí. Els homes som en general els que estem maltractant la natura, sense adonar-nos del mal que ens estem fent a nosaltres mateixos.

Intueixo que deixa els nens a part, perquè tinc entès que a banda de la fotografia, té una altra passió.

Sí, els nens són una altra cosa. Treballo també en un projecte d'ajut a nens refugiats, és un altre camp sobre el qual tots ens hauríem de conscienciar més. És horrible com estan patint aquestes criatures.

Va anar a viure a Berlín perquè aquí tenim un desert cultural?

No, no va ser ni tan sols premeditat. Simplement vaig acabar la carrera de Biologia i vaig decidir anar a Berlín per ampliar coneixements. No vaig marxar per motius ni econòmics ni de cap tipus

Per tant no es considera exiliat, ara que és tan fàcil atorgar-se aquest títol?

(Riu) No, no em considero cap exiliat, tot i que no vinc gaire per aquí.

La mostra que inaugura avui es titula «Qüestió de temps». Què és qüestió de temps?

Vaig triar aquest nom perquè permet una doble lectura. Per una banda, un fotògraf sempre ha de tenir en compte el temps de què disposa, però per l'altra, és qüestió de temps que ens decidim a protegir la natura, no podem esperar més.

Com es veu aquest problema des del cor d'Europa?

Soc relativament optimista, es va treballant. No només a Alemanya, també em consta que aquí cada vegada hi ha més consciència naturalista.

I des del mateix cor d'Europa, com veu el que passa amb els refugiats, la seva altra preocupació?

Amb preocupació, es veu que arreu estan creixent els partits polítics populistes d'extrema dreta, amb mobilitzacions, etc. Però bé, també hi ha molta gent, i diria que molta més, que es mobilitza en contra d'aquests partits.