Cues a les botigues per comprar els nous iPhone

Els nous models d'iPhone d'Apple, l'XS i XS Max, van arribar ahir a les botigues de tot el món, entre elles les de les comarques de Girona amb més potència, gràcies a un nou xip que utilitza l'aprenentatge automàtic ( machine learning) i la mida de pantalla més gran fins ara de la companyia nord-americana.

Tots dos models estan considerats d'alta gamma -són els nous vaixells insígnies de la companyia, i tenen instal·lades pantalles de tecnologia OLED, que millora el contrast i la brillantor.

L'iPhone XS Max té 6,5 polzades (16,5 centímetres) -la pantalla més gran fins a la data d'Apple-, i surt a la venda des 1.259 euros, en el model de 64 gigues, ampliable a 256 gigues (1.429 euros ) i 512 gigues (1.659 euros). El model XS, amb una pantalla de 5,8 polzades (14,7 centímetres), està a la venda a partir de 1.159 euros en el model de 64 gigues, ampliable a 256 gigues (1.329 euros) i 512 gigues (1.559 euros).

Aquests preus elevats, però, no han impedit que els debots de la marca de la poma mossegada s'hagin afanyat a ser els primers a comprar els nous productes. Centenars de consumidors feien cua fora de les botigues d'Apple arreu del món el dia abans o en les primeres hores dahir, quan l'iPhone XS i l'iPhone XS Max van sortir a la venda.

Amb un disseny exterior similar a l'anterior model -i en colors gris, daurat i platejat-, la principal novetat de l'XS i XS Max està en els seus budells: un nou xip de vuit nuclis creat per l'empresa americana i que han reduït el temps de processament, especialment en els gràfics. El xip fa servir aprenentatge automàtic en temps real ( machine learning) per millorar les funcions de la càmera, el reconeixement facial o realitat augmentada.

Les càmera, que segueix sent doble, ha millorat la seva capacitat per captar els contrastos de llum i les imatges de nit. Quant a la resta de novetats, els altaveus dels dispositius tenen una major amplitud de so estèreo gràcies a les tecnologies Dolby Vision i HDR10. Apple, que permet per primera vegada tenir dues targetes SIM en aquests dispositius, ha incrementat la resistència als líquids i assegura que aquests telèfons no es fan malbé encara que caiguin en una piscina.

La companyia també ha posat a la venda l'Apple Watch Sèries 4, l'última versió del seu popular rellotge intel·ligent, que inclou un sensor elèctric que li permet realitzar un electrocardiograma en 30 segons.