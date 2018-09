Enlloc del món he conegut una ciutat on et facin millor les abraçades. Els madrilenys tenen una tècnica insuperable. Voltes per països i veus que uns et donen la mà sòbriament, altres et petonegen a una galta, a dos o a tres. T´has d´adaptar als costums amb prudència per no vessar-la. I als canvis socials que viatgen per la xarxa i la televisió a velocitat vertiginosa, especialment entre la gent jove.

Qui diria fa un parell de dècades que els futbolistes, imatge històricament vinculada a la virilitat total, estarien petonejant-se tota l´estona. Però a Madrid, l´abraçada és una cosa superior. Ja sé que en el vocabulari de la negociació política en clau catalana, això de tornar de Madrid havent rebut moltes abraçades s´associa a l´absència de profit real. Però jo hi visc des de fa molts anys, amb visites gairebé setmanals a Girona o Barcelona. M´agrada aquest punt per uns obert, per altres xulesc o atrevit que té Madrid. És una ciutat i una gent simpàtica i acollidora. En això darrer molt més que Barcelona. Això a vegades porta a equívocs. Penses del magnífic tracte rebut que has fet una sòlida amistat per a tota la vida i no es així. Però la gent està en aquesta complicitat, un dia et retrobes i com si no haguessin passat els anys.

És cert que hi ha també el Madrid tancat, classista, de tota la vida. Els que es passen de pares a fills els llocs clau amb mentalitat d´immobilisme i superioritat. Dit en vocabulari del procés: coneixes aquests darrers i et venen ganes de marxar. En canvi, et fas amb la vessant oberta i acollidora i et quedaries. Però tornem a l´abraçada. N´hi ha de molts tipus, però la madrilenya és especial. Els primers temps a la capital, quan no dominava encara el tema, jo avançava el braç de forma clara perquè fos entès l´oferiment de donar-nos la mà de forma indiscutiblement amistosa. Llavors el teu interlocutor et retirava la mà ostentosament, gairebé violentament, en un grau mínim això sí. Llavors es llençava sobre teu i es donava un encaix perfecte entre els caps i les espatlles dels protagonistes que durava uns segons. En aquell moment arribava el clímax de l´abraçada, aquells cops d´esquena denominats «redoble» o «repique». En aquesta darrera part de l´abraçada, els madrilenys en fan un mestratge absolut. Fins i tot el saben enviar telefònicament. Introdueixen el «te mando un abrazo» o «dale un abrazo de mi parte» en el moment ­exacte, quan t´adones que la trucada ja no dona per a més. A nosaltres ens surt allò típic més senzillet de donar records. Em va costar aprendre´n. Quan jo enviava les cròniques dels partits del Girona a l´Agència Mencheta de Madrid, ja desapareguda, essent jo un jovenet de disset anys, el redactor a qui dictava la notícia sempre s´avançava en el comiat : «Un abrazo, amigo Jordi». Un dia, després de practicar en la solitud, vaig decidir avançar-me i enviar-li jo l´abraçada. Res, en saben molt més. Em va superar : «Otro más fuerte para ti!».

L´alcaldessa de Madrid, Manuel Carmena, va encarregar al principi del seu mandat que es busqués un logotip o un lema turístic per a la ciutat. La poma de Nova York, la ciutat eterna de Roma, la ciutat de la llum o de l´amor a París. Els experts van decidir que el que més simbolitzava la imatge d´acollida i simpatia dels madri­lenys és la seva famosa abraçada. «Madrid es la ciudad del abrazo», va sentenciar l´alcadessa. El disseny escollit representa uns braços entrecreuats evocant el moment dels copets a l´esquena. Hi ha una buscada connexió amb un famós quadre d´un grup de gent abraçant-se, pintat el 1976 pel valencià Juan Genovés. Anys després, una escultura inspirada en el quadre fou instal·lada a la plaça d´Antón Martin com a homenatge i record als cinc morts del despatx laboralista del carrer Atocha al gener de 1976. La mateixa Manuela Carmena, advocada del despatx, va salvar la vida perquè era fora, en una reunió sindical. ­Alguns anys em convidaven al sopars que un grup de periodistes, intel·lectuals i ­artistes valencians feien a la Casa de València del Paseo de Rosales la nit del 14 ­d´abril, aniversari de la proclamació de la segona república. Genovés sempre hi era. Va explicar que la pintura estava ­absurdament enmagatzemada al Reina Sofia. Des de fa mesos, aquest símbol de reconciliació (així ho va pretendre l´artista) ja ha estat penjat a un lloc preferent del Congrés dels Diputats. A veure si alguns n´aprenen.