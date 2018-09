«Mai sortiria amb un home com el meu marit a la sèrie

Macarena: tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena?

Sí, totalment (riallada). És clar que sí! A mi m´agrada molt viure la vida, divertir-me, i a més m´agrada molt ballar. He estat tot el mes de casaments i no he parat de ballar, ho necessito.

Què se avecina en aquesta tardor calenta que diuen?

Ui, la meva mare sempre em diu que no parli de política.

I és un bon consell. Jo li preguntava només què creu que passarà.

L´únic que espero és que tots ens puguem entendre. He viscut males experiències de gent que té opinions polítiques diferents sobre el procés i la independència, i és molt lleig. S´han perdut amistats, fins i tot s´han trencat vincles familiars, i això és el pitjor que pot passar. Espero que tots ens entenguem.

S´ha trobat a la vida real veïns com els de la sèrie?

No, jo em porto molt bé amb els meus veïns. I això que tots els personatges de la sèrie estan basats en persones reals, però jo mai n´he trobat cap de semblant.

Marxaria si en trobés algun?

Crec que participaria de les seves bogeries. Visc a Barcelona, i quan fem alguna festa convido els veïns. Algun s´hi apunta.

A la vida real s´enamoraria d´un tipus tan favàs com el seu marit de la sèrie?

No, de cap manera (rotunda). I miri que amb l´actor que fa el personatge hi tinc una relació magnífica, ens estimem molt, a vegades sembla que siguem un matrimoni i tot. Però mai no sortiria amb una persona així.

En un capítol va plantar marihuana per fer diners. Cada vegada surt als diaris més gent que adopta aquesta idea.

He, he, és que la gent imita molt el que veu per televisió.

En un altre, es va allistar a les FARC. Hi ha motius avui per engegar-ho tot i apuntar-se a una guerrilla?

Uf, quina pregunta. El meu marit sempre diu que si jo hagués de participar en una guerra, seria la primera de morir, soc massa pacifista.

No em fugi d´estudi: hi ha motius o no?

N´hi ha, però no n´hi hauria d´haver.

El seu matrimoni televisiu va patir una crisi pels seus nus en una sèrie. En la realitat acceptaria un paper així?

No tindria cap problema, és la meva feina,

Com es deia abans: només si ho exigeix el guió.

Evidentment, si el guió d´un curt o d´una pel·lícula ho justifica, em despullaria. El que passa és que moltes vegades els nus són gratuïts.

A Ma belle interpreta una noia que està més que obsessionada per la bellesa, pel seu aspecte. Què pensa de l´actual culta a la bellesa?

Ha existit sempre, el que passa és que les xarxes socials ho afavoreixen, ho magnifiquen. Però jo ho critico i soc la primera que mira de sortir guapa a les xarxes socials. De tota manera, una altra cosa és estar-hi obsessionada. Si no tingués aquesta feina, potser ni estaria a les xarxes.