«Sembla que per ser dona hagis de mostrar més la teva vàlua»

El Trio Andrée debuta demà al Centre Cívic del Barri Vell-Mercadal de Girona. Format per Maria Figa, Cèlia Johé i Queralt Garcia, presentarà «Música en femení», per donar a conèixer les obres compostes per dones al llarg de la història. La periodista Núria Riquelme (amb elles a la foto, vestida de negre) llegirà alguns textos de les autores ara reivindicades

El destí de les dones artistes és estar a l'ombra dels homes?

Històricament ho han estat. Actualment es pot veure un canvi. Tot i així, sembla que la dona ha de demostrar la seva vàlua deu vegades més que l'home. No només en el món artístic, sinó en general. Per això hem volgut recopilar aquestes obres que eren de dones i no se les havia valorat.

Per què?

Cal remarcar que se les ha infravalorat per ser dones, no perquè el resultat de l'obra sigui diferent, ni inferior.

Precisament: per què, doncs?

Perquè en el seu temps el context social menyspreava la dona. I posteriorment, ha continuat aquesta dinàmica, és ben sabut. Des de la religió que tracta la dona com un ésser sorgit de l'home, fins a tants exemples com vulgui.

L'art és un patriarcat?

La societat en conjunt és un patriarcat, i l'art és una expressió més d'aquesta societat. Per tant, és un patriarcat.

Hi ha diferència entre la música d'un compositor i d'una compositora?

Nosaltres no hem notat cap diferència. Inclús notem que Clara Schumann escriu música de manera molt semblant a com ho feia el seu marit, Robert Schumann. I Fanny Mendelssohn com el seu.

Deu ser que compartir llit mimetitza l'esperit artístic...

Ha, ha, potser sí. De fet, algunes obres compostes per Clara les publicaven amb el nom del marit. O sigui que el nivell és similar, però en canvi les obres de les dones han quedat ocultes.

Anant al present, vostès han notat masclisme en els cercles musicals?

Fa relativament pocs anys que les orquestres admeten dones, hauríem d'arribar a la segona meitat del segle XX. Com que ha costat molt, encara es nota i hi ha més homes.

No em fugin d'estudi, els preguntava si han notat masclisme en pròpia pell.

Sembla que pel fet de ser dona hagis de demostrar una mica més la teva vàlua. I es viuen situacions que potser no són masclistes però penses «si hagués sigut home, això no m'hauria passat». L'embaràs és un tema típic, perquè perds el ritme de la feina i tots els altres membres de l'orquestra et passen al davant. En aquests casos no hi ha cap suport.

Com a dones i com a músiques els deu agradar el reggaeton, amb les seves lletres feministes.

(Riallada) A mi el reggaeton m'encanta, el que no m'agrada són les seves lletres [Queralt].

Totes tres han estudiat un temps a l'estranger. Ho han fet perquè aquest país és un desert musical?

No és per això. Com a experiència és molt bo, sortir del teu país i veure altres maneres d'entendre la música. I no només la música.

Em referia a la consideració de la música clàssica aquí i a altres països.

Estem a anys llum. A Alemanya, una ciutat com Girona tindria 3 o 4 orquestres. A tot Catalunya potser en trobem un parell de realment estables. Hi ha molta feina a fer, per això els músics marxen.

No parlem de la cultura musical...

[Queralt] En un tren a Holanda, vaig estar parlant molta estona de música amb un senyor, tenia uns coneixements amplíssims. A Barcelona, al metro, em van veure la funda del violoncel i em van preguntar si hi duia un piano.