Conservar la recepta més antiga: l'Es Niu

Quan el fred comença a ser més intens, ve de gust menjar plats consistents com és l'Es Niu, una recepta autòctona de Palafrugell que barreja ingredients del mar, com el bacallà i la sèpia, i del camp, com l'aviram de cacera, les salsitxes i les patates.

Es Niu és un plat molt antic, d'origen palafrugellenc, en què en els seus inicis no es posava carn, ja que es tractava d'un plat de Quaresma. Es feia amb tripa de bacallà, ou dur, peixopalo i patata. Amb el temps es va anar enriquint, els pescadors van afegir-hi sèpia i els surers el van completar amb aviram de cacera i, fins i tot, salsitxes. Es Niu és un plat típic taper que les colles de surers de Palafrugell acostumaven a anar a menjar els dilluns a les barraques.

La preparació d'aquest plat és molt llarga. Dura unes cinc hores, una per al sofregit i quatre per guisar els altres ingredients. Per aquesta raó, molt sovint no es troba a la majoria de cartes dels restaurants i, en tot cas, cal encarregar-lo.

El típic emplatat és també una curiositat més de l'Es Niu, ja que, com que s'assembla a un niu, d'aquí el seu nom, es col·loca la patata en puré o a trossos juntament amb la resta d'ingredients de la recepta al voltant, per rematar-ho amb un ou dur. Depenent de cada autor, l'Es Niu pot anar acompanyat amb allioli o no.



Campanya gastronòmica

El municipi de Palafrugell celebra anualment una campanya gastronòmica dedicada a aquest plat tradicional. Un dels objectius d'aquestes jornades, que van nèixer l'any 1998, és, d'una banda, fer conèixer l'Es Niu als que encara no l'han descobert i, de l'altra, fer-lo més accessible als amants de la gastronomia tradicional.

Durant aquesta reconeguda campanya, que se celebrarà enguany de l'11 d'octubre al 4 de novembre, l'Es Niu es pot degustar en diversos restaurants de Palafrugell, Tamariu, Calella de Palafrugell i Llafranc. Tot amb l'objectiu de donar a conèixer aquesta recepta tradicional.