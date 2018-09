La frescor i gust de mar de la garoina

La gastronomia palafrugellenca és molt rica i variada. Tant els plats tradicionals com els més avantguardistes són presents a les cartes dels restaurants i estan preparats amb productes de primera qualitat. Però un dels aliments més representatius del municipi és la garoina. Es tracta d'un crustaci típic de la cuina dels pescadors de la Costa Brava que es menjava els mesos d'hivern, quan amb les minves de la mar la pesca per apnea permetia aconseguir-ne amb facilitat. Actualment se'n supervisa la captura per evitar la sobreexplotació a què s'havia sotmès els darrers anys.

De plat senzill de pescadors ha passat a ser ara una delicadesa de restaurant pel seu bon gust, la seva frescor i el seu gust intens de mar. La part comestible de la garoina són les cinc gònades situades a l'interior, d'un atractiu color carbassa, a les quals s'accedeix tallant-la per la part plana de la seva base. La seva carn, sucosa, tova i de marcat sabor marí, és considerada una exquisidesa. Es pesquen amb apnea, recollint-les per immersions consecutives mitjançant un estri de captura.

A Palafrugell se celebra cada any la Garoinada, una de les campanyes gastronòmiques de les comarques gironines més conegudes i de major tradició. Aquesta festivitat va néixer l'any 1992 i se celebra en ple hivern durant les minves de gener i fins al mes de març, quan el mar està tranquil i la garoina està en el seu millor moment.