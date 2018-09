L'èxit de les conserves de fruita i verdura de Can Bech

Can Bech és una empresa familiar ubicada a Fontanilles, al Baix Empordà, dedicada a l'elaboració de conserves de fruita i verdura de qualitat Prèmium. El seu origen es troba l'any 1981, quan la família Bech va obrir el seu restaurant al poble de Fontanilles. Un dels seus plats més famosos era el recuit de drap amb figues de l'Empordà, unes postres típiques de la zona elaborades amb formatge fresc de llet de cabra i figues confitades.

L'èxit de les figues va ser tan gran que la família Bech va començar la seva elaboració conservant-les en terrines de vidre i venent-les als seus clients i botigues més properes. Actualment, les figues en almívar segueixen sent l'especialitat de la companyia, però també ho són les melmelades, les gelees, les salses mediterrànies, els chutneys i altres línies més recents i innovadores, com els maridatges d'autor per a formatges Just For Cheese.

Just For Cheese és una línia de cinc salses dolces creades especialment per a cadascun dels cinc grans grups de formatges, amb l'objectiu de potenciar les seves característiques organolèptiques.

Es tracta d'uns maridatges elaborats a base de fruites, fruits secs i espècies, ingredients especialment seleccionats pel seu origen i que Can Bech cerca en els 5 continents. Uns maridatges que es troben a mig camí entre una melmelada i una salsa, ja que incorporen molt menys sucre que una melmelada per tal d'evitar que es distorsioni la percepció del sabor i es distregui el paladar.



Sabors Just For Cheese:

Figues negres amb nous de macadàmia d'Austràlia i pebre de Jamaica, per a formatges blaus.

Préssec i albercoc amb baies de Goji i cardamom de Guatemala per maridar amb formatges de pasta tova.

Gerds amb pètals de rosa i pebre de Sichuan per a formatges frescos i tendres.

Raïm negre amb ametlles de Mallorca per a formatges de pasta tova i crosta rentada.

Poma Golden caramel·litzada amb festucs tendres de Turquia i canyella de Sri Lanka per maridar amb formatges curats de pasta dura.

La darrera novetat en aquesta línia és la incorporació d'un nou format de venda més petit d'uns 30 grams. Aquest nou Just For Cheese es ven en caixeta de 5 unitats, amb una petita degustació de tota la família, o bé amb la caixeta de 3 unitats, que és una selecció dels sabors més representatius.

A dia d'avui Can Bech és present a restaurants, hotels, botigues premium i cadenes gurmet en més de 25 països de tot el món que aposten per la qualitat i el prestigi dels seus productes.