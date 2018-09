Mar i muntanya marquen la cuina del Baix Empordà

El mar i muntanya del Baix Empordà marca la gastronomia d'aquesta regió. El mar dona l'excel·lent peix i marisc típic dels plats de la costa; la plana, fruites i productes del camp i dels horts; i la muntanya, les carns, els formatges i els productes silvestres. La barreja de tots aquests elements és el que ha donat a la cuina empordanesa la varietat de gustos i contrastos que la distingeix.

El secret més gran, però, és la utilització de productes autòctons i de bona qualitat: l'arròs de Pals, la qualitat del qual és l'element base d'una multitud de plats; la gamba de Palamós i el peix de la Costa Brava, com el peix blau ganxó, que es pot assaborir sol o acompanyat; les verdures i hortalisses, que, fresques o cuites, formen les amanides; i els diversos estofats, com l'Es Niu de Palafrugell.

La cuina del Baix Empordà, però, no es manté viva només per la tradició, sinó també per la innovació, l'experimentació i la creació de nous plats, que són les virtuts que donen continuïtat a una cultura culinària. L'Aula Gastronòmica de l'Empordà, situada a Vall-llobrega, és el principal centre de foment d'aquestes iniciatives. La comarca compta també amb l'Espai del Peix -projecte del Museu de la Pesca de Palamós-, i el Centre d'Interpretació de la Gastronomia de Palafrugell.

A través d'aquestes pàgines que configuren la Ruta Gastronòmica del Baix Empordà, elaborada pel Diari de Girona, es poden descobrir els productes més arrelats a aquesta comarca.