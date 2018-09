«No hem de fugir del passat, n'hem d'aprendre per al present»

L'actriu gironina Carla Nieto presenta avui la cerimònia de lliurament de premis del Festival de Cinema de Girona, on també ha participat amb una pel·lícula de Sergio Peña, Conciencia, així com en un curt, Duele, de Bernardo Rumaga



La vaig veure en el paper de Nuka a Cuéntame. Els homes tenen por de les dones independents?

Moltes vegades, sí. Si l'home no està ben aterrat, ben fixat a terra, una dona independent li fa por. Ara bé, si és un home sòlid, ben aterrat, que admet que la dona sigui com és i no com ell voldria, no hi ha cap problema. El problema és quan l'home és feble.

Quantes vegades l'han pres per tonta pel fet de ser rossa i guapa?

Gràcies per això de guapa. Alguna vegada m'ha passat, sí.

Es nota molt?

Jo ho he notat. El que passa és que després, parlant amb mi, ja no m'hi han pres. O almenys aquesta és la sensació que n'he tret, el que vull pensar.

Diríem que està contínuament obligada a demostrar que no és tonta?

No, no, tampoc tant.

Des de fa dos mesos té un fill mig català i mig mexicà. Per què tanta gent té por del mestissatge?

He, he, en la pregunta hi ha la resposta: perquè tenen por.

Però de què?

Moltes coses que estan passant al món, el racisme entre elles, passen perquè tenim por de deixar de pertànyer. Els éssers humans estem una mica perduts, no sabem ben bé què estem fent aquí, i la idea de pertànyer a alguna cosa -una identitat, una terra, uns ideals- ens fa estar una mica més tranquils. Quan hi ha canvis que afecten això, les ments tancades tenen molta por.

Li agraden més les ranxeres o les sardanes?

Les ranxeres. Soc d'aquí i m'agrada molt aquesta terra, però les sardanes... no és una música que em posi a casa mentre prenc una copa de vi.

Tequila o ratafia?

Ni un ni altre. El tequila és massa fort i la ratafia no m'agrada. Millor la copa de vi.

Amb relació al film Conciencia: podem fugir del nostre passat?

No hem de fugir del passat, n'hem d'aprendre per estar millor en el present.

També presenta Duele. Què li dol?

Les injustícies. En general. Si pel carrer veig que insulten una persona per no ser d'aquí, o qualsevol cosa semblant, em fa molt de mal. Des que era ben petita que veure una injustícia em fa molt de mal.

Com veuen des de Mèxic la situació política d'aquí?

Estan flipant. No es poden creure el que està passant aquí. A la gent del meu cercle els explico i no s'ho creuen.

El procés afecta la cultura, tal com deia aquest dia Josep Maria Pou?

Com que no visc aquí, se'm fa difícil opinar. Hauria de ser al revés, la cultura hauria de curar. Tant de bo fos així.