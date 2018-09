La suculenta tradició per a l'Arròs de Pals

Un dels productes que ocupa un lloc destacat a les cuines de les cases i de gran part dels restaurants de les nostres contrades és l'Arròs de Pals. Un producte que s'adapta a les exigències de les receptes més tradicionals i creatives i, al mateix temps, és, sens dubte, l'arròs ideal per a l'elaboració d'un dels plats més típics: l'arròs a la cassola. La vila de Pals compta amb una gran tradició arrossera. El conreu d'aquest producte al municipi es va iniciar durant el segle XV, època en què ja existia un molí, que data del 1452, actualment propietat d'una de les famílies que comercialitzen arròs a Pals.

La tradició arrossera de la vila ha arribat als nostres dies gràcies a l'esforç i al bon saber fer dels pagesos grans i joves que encara en l'actualitat conreen els camps amb absoluta dedicació i professionalitat. Sota la marca Arròs de Pals, es comercialitzen les varietats d'arròs conreades a Pals i rodalies de producció limitada i conegudes per la seva qualitat i singular textura (mai no es pasten i queden grenyals).

Durant al llarg de l'any, el municipi de Pals du a terme diferents propostes envers aquest producte. Des de l'any 1994, el cicle d'activitats relacionades amb el món de l'arròs s'inicia amb la Campanya Gastronòmica Pals i la Cuina de l'Arròs, organitzada conjuntament entre l'Ajuntament de Pals, els restaurants de la vila i els molins d'arròs. Amb aquesta acció gastronòmica, es pretén difondre la qualitat d'aquest producte tan arrelat al Baix Empordà. Durant els mesos de primavera, els restaurants de la vila que hi participen ofereixen als seus clients un menú basat en l'Arròs de Pals a la cassola com a plat principal acompanyat d'entrants i postres segons l'estil de cada establiment.

El cicle temàtic segueix amb la plantada, al juny, i la sega tradicional de l'arròs, a l'octubre. Els pagesos més veterans de la vila ofereixen al públic assistent una demostració de com es plantava l'arròs manualment amb els peus ficats dins l'aigua abans de la mecanització. L'arròs sembrat a mà durant el mes de juny se sega a l'octubre seguint el mateix procediment: els pagesos mostren com es tallaven les espigues amb la corbella fent-ne garbes i col·locant-les sobre la barca de fusta arrossegada per un cavall. La festa finalitza amb una arrossada popular.